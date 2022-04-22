那次在街上碰到靚媽和她的兒子，大家不期然寒暄一番。

「佢呀？佢十五歲㗎啦，仲成個大細路咁！」

「佢鍾意讀邊科？佢最想邊科都唔使讀，全日打機就最高興。如果唔係有我呢個虎媽睇到實，成績就一定差。」

「佢鍾意乜嘢運動？佢細細個就跟佢阿爸去打高球 㗎啦……」

以上三個普通社交問題，其實我都是直接問這位青少年的，但每次他都是嘴角輕微顫動，他的媽媽就替他搶答了。青少年初時還保持著禮貌的微笑，但當媽媽說個不休時，他開始有些微反眼，後來更乾脆借意走開去看波鞋了。由頭至尾，我都沒有機會聽聽他的發音呢。

靚媽抓緊機會問：「男仔係咪真係遲開腦？我個仔仲係十吓十吓咁，我哋都好擔心。佢數學科還可以，但英文科就差勁，完全唔識寫文，你有無邊個補習老師可以介紹……」

靚媽和丈夫都是專業人士，二人從小都成績優異，後來他倆是在英國 著名大學念書時相識而結婚的。有說若父母那輩太叻，吃盡了風水，孩子就不會叻喇，我當然不同意。

「你真係想阿仔叻啲？」媽媽猛力點頭瞪大雙眼等待我的答案。「那你就該閉嘴盡量少講話，騰出機會俾阿仔多講啦！」不是嗎？既然有個甚麼都為你安排的強勢媽媽，我又何須動嘴或動腦筋？