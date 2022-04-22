香港人當「美國市長」

香港 人在美國當市長早已不是什麽新聞了，但在四十多年前的美國，可算是不小的新聞。

一九七八年，生於香港的黃錦波才三十七歲，即立志從政，爲亞裔發聲。他在加州 喜瑞都市市議員競選中一一擊敗競選對手，成爲第一位華裔市長。黃錦波是位婦産科醫師，市政管理也有一套，他在市議員「寶座」上長達十四年。由於他歌喉宏亮，擅長唱流行歌曲，外型又高大帥氣。一九八五年，他訪問中國大陸時，竟登上央視春晚舞台，演唱一首歌曲《龍的傳人》，一炮而紅，並有了「歌星市長」的稱譽。

黃錦波卸任後，加州又一「港仔」猶如一匹黑馬「奔」了出來。出生在上海，年幼時隨父母移居香港的徐惠誠，年輕時就移民 來美。在美國完成學業後，創業有成，自己開公司當老闆。一九九二年，他在加州古城南帕沙迪市參選市議員，提出改造老城交通的政見，在激烈的市議員競選中脫穎而出，以最高票數當選，成為該市第一位亞裔市長。徐惠誠做市議員九年，政績可圈可點。他在政壇上努力拓展工作，卸任後便急流勇退，積極投入慈善公益事業，創建晨光基金會，爲中國大陸偏遠地區農村孩童教育出錢出力。

疫情來襲，並沒阻擋香港移民在美國奮力前行的步伐。二○二○年三月，在香港出生長大的饒影凡參選加州有「小台北」之稱的蒙特利公園市議員。四十八歲的她，十六歲從香港移民來美，是美國大學經濟學學士、工商管理碩士，稱得上是金融管理專業人士。競選中她提出「愛國、愛市、愛家」施政理念，並拿出防疫抗疫可行方案，贏得市民認可，一舉高票當選，成爲新科女市長。現在，饒影凡又馬不停蹄，一鼓作氣參選美國加州主計長（State Controller），真有點「香港女強人」的氣息。

黃錦波、徐惠誠和饒影凡都是我洛杉磯多年的好朋友，現在黃錦波和徐惠誠年事已高，仍默默爲社區奉獻。饒影凡「自有後來人」，積極從政，我常以他們爲榮。洛杉磯有八十八個衛星城，城市雖小，人口也不多（一般衛星城僅七、八萬人口左右）。但在美國當市長並不容易，麻雀雖小五臟俱全。再說，城市不論大小，也不管你是什麽族裔（什麽膚色），市議員都得一票一票選岀來的，市長也由民意産生。美國衛星城市長基本上是不拿工資的，每月只有幾百美元工作津貼，這也是我對「美國市長」敬佩之處，我爲香港人當「美國市長」點個讚。