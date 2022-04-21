第五波疫情 在大家的努力抗疫下漸見曙光，港府早前取消九個國家的禁飛令，同時調整海外抵港人士的檢疫安排，最短可以七天離開檢疫酒店，對於滯留在英、澳、美、加的香港 人是天大喜訊，不少朋友立刻安排機票及酒店，千辛萬苦也在所不計，只求盡快回來與家人團聚，及處理堆積如山的家務瑣事。

另一邊廂，2月下旬有朋友眼見香港疫情嚴重，開學未有期，決定一家去上海，探望兩年未見的父母，順道探訪親朋戚友。豈料檢疫三星期後，還以為可以放監，卻遇到上海疫情升溫，全市執行封控措施，每日唯一上街時間就是進行核酸檢測的時候，太太全天候處理一家三餐，只有阿Q笑著說，是結婚以來最溫馨的家庭生活。

有朋友興高采烈出發前往美國，進修餘下未完成的兩星期高級行政人員課程，一心以為打齊三針，做好防疫 措施，三星期後就可以在香港上班，怎料抗疫失守，在課程將結束時確診，被迫留在大學宿舍內完成隔離，大失預算，唯一的安慰是大學提供足夠的物資外，還不時送上慰問，也許上天對她眷顧有加，讓她可以真正放假休息，為自己充電再回香港拼搏。

不同人有不同經歷，但有一個共通點，就是無論你身處何地，經歷過不同防疫措施，感覺到在世紀疫症的衝擊下，比較過後，最後仍然覺得香港是最好的。