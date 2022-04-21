個人一生追求的福報不過是福壽康寧，山河一世追求的可說是國泰民安，兩者交相為用互為表裡，本文既是片紙隻字所成，就不必大費周章信口開河，只要把一個福字說透了，福報的米就成飯。福有大小有高低，我想要拋磚引玉的是父慈、子孝、妻賢的三綱幸福臨門。

我闖蕩江湖一生，嘗盡酸甜苦棘，覺得只要獲得父慈、子孝、妻賢三綱福氣，此生最後空手入黃泉也不虛此行矣。

我的一生從避秦、流離港台，直到漂泊北美，浪跡天涯，半工半讀學畢，勉強成家立業，養兒育女克盡本分，但福報寥若晨星無善可敘，因此我常自嘆一身之不治，何以家國天下為。因恐不孝無後為大，老大來是奉子成婚，我在炸食油公司任電氣工程顧問，一家三口可安平度日，接著老二、老三不請自來，局面逐漸緊張，苦撐多年後，生活日益告急，老大選的醫學 院，老二法學院，老三教育 學院，生活壓力迫上梁山，我買了一間炸雞店，白天炸食油，晚上炸大雞，炸氣沖天，不到三年滿頭白髮，我剛年過50，走路時背是彎的。

文革後母親吃盡苦頭，小舅把她接到香港 住荃灣，我和老伴急赴港。母親見了媳婦對我說，「人家比你小十歲，身體又瘦小，主持家務生兒育女，要好好對待她，你們劉家童養媳那一套想都不要想。」我當然唯唯應諾。

母親是抗戰新娘，父親只給她一小枚土土的黃金婚戒，文革時餓到快沒飯可吃，母親都不肯把戒指出賣，她現在套在媳婦手上，媳婦告訢我，要收起我的婚戒，代上媽給她的金戒指，令我動容。

十年後，母親以百年高壽在安眠中離開人世，老伴衝進香港殯儀館撫棺痛哭，在工作人員協助下，把金戒指套回母親手上，對我說，這樣媽才好在天上去見爸。妻賢如此，求父母在天之靈疼愛她。

我望著鏡子，看看自己背後的一生，說父慈，打死我也開不了口，但十分慶幸妻賢。我將以蘇東坡祭妻文獻給她，如果未來她蒙主寵召在我之前的話。

至於子孝，他們三兄妹終日忙得像無頭蒼蠅，三個月看不了我一次，還好媳婦常把孫兒帶來看我，給我帶來說不盡的含飴弄孫之樂。

總結我人生福報，滿而不足，歡而不樂。