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蓮花

〈六合飛翔〉岑逸飛

提起蓮花，便使人想起佛教，如來的佛座，即作蓮花形，稱為「蓮臺」。佛家言性，也多以蓮為比。阿彌陀佛和觀世音菩薩，也都是坐在蓮花之上。其餘菩薩，有的手執蓮花，有的腳踏蓮花，或作蓮花手勢。寺院牆壁、藻井、欄杆、香袋、拜墊之上，也到處雕刻、繪製或縫繡各種蓮花圖案。

非只此也，佛國為「蓮花國」；佛教道場稱為「蓮剎」，「剎」為梵語，即西方淨土；念佛之人稱「蓮胎」；佛眼稱為「蓮眼」；釋迦牟尼的手稱為「蓮花手」；僧尼受戒稱「蓮花戒」；僧尼袈裟稱「蓮花衣」；五智中的妙觀察智稱為「蓮花智」；稱善於說法者為「舌上生蓮」；淨土宗又稱「蓮宗」。

談蓮花更不能不提周敦頤的《愛蓮說》，這名篇僅一一九字，篇中名句詠蓮花的「出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭靜植，可遠觀而不可褻玩焉。」膾炙人口。但愛蓮花的周敦頤可不是佛教徒，他是寫《太極圖說》的易學專家，又是宋代理學的宗祖之一，是易學與儒學相兼的人物。他以易學研究佛學，謂「一部《法華經》，只消一個艮字可以了。」那是用艮卦闡釋這部經，顯然過於簡化。

周敦頤說道「蓮，花之君子者也」，是借蓮花讚頌儒家的君子人格。講儒家君子，他不用傳統上喜用的梅、蘭、竹，而挑選蓮花，是否受佛學影響，也成疑問。

他形容蓮花「出污泥而不染」，而佛經也有類似說法，如《大般涅磐經》云：「清淨不污，猶如蓮花。」《大智度論》云：「譬如蓮花出自污泥，色雖鮮好，出處不淨。」以及《華嚴經》云：「蓮花有四德：一香二淨三柔軟四可愛……謂常樂我淨。」

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