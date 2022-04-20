十二生肖是中華民族獨創的傳統文化，也是一種哲學思想，古人將五行相生相剋之道，與生肖屬相聯繫起來，便演變成生肖屬相的生剋關係，每個生肖都有各自的特點。

生肖學，隨著歷史的發展逐漸融合到相生相剋的民間信仰觀念，被認為是決定一個人命運的工具，每個屬相之間有一定的關係，包括有相剋、相生。

如果兩個人相處有矛盾，通常人們會以屬於相不和來解釋這種情況，每個人都有各自應對的屬相，不同的屬相之間的相生、相剋的關係，在一定的程度上可以影響到兩人之間相處的關係。

相剋就是不同五行的相沖，相沖的生肖有：鼠與馬、牛與羊、虎與猴、兔與雞、龍與狗，蛇與豬，他們有各自的特性和優勢，但是性格、脾氣、觀點方面，有很大的差異，容易發生口角，難導致日常生活，吵鬧不休，永無寧日。

照十二生肖的説法，我和先生的生肖，正是相沖的組合，先生屬雞，我屬兔，命中注定相愛容易相處難，生活中有如「北京 遇上西雅圖 」。他受不了我煮蘿蔔湯的氣味，不喜歡煮雞湯時放薑，炒菠菜加蒜；豆腐乳和松花皮蛋，是腐敗食物，豆豉鯪魚罐頭，看起來就有問題，所以沒有經過我同意，就替我扔了。只有醬油是他的最愛，除了青菜之外，不管什麼都灑醬油，試想在同一個籠子裡生活，這種情況，不想吵架都難。

關於刮痧、拔罐，是屬於中醫的護理，可以溫通經絡、行氣活血、促進血液循環和新陳代謝，是很好的保健養生的方式之一，可是他不能明白這許多的益處，當他看到留在身上的痕跡，驚嚇不已，懷疑我「自虐」，又怕引起別人誤會「家暴 」，因此要求我暫時不要去上班，以防萬一。

我們開車出行，總是吵架，「廁所」過站不停，吵；不停抱怨前車開太慢，後車跟太緊，超車不禮讓，紅燈等太久，也吵；反正就是紛爭不斷，我實在厭煩這種「話不投機」的生活，也試著和他溝通，倆人在一條船上，要同舟共濟，可惜「對牛彈琴」效果不大。

一晃竟然三十多年了，和閨密們聊天「家家有本難唸的經」，她們安慰我說，「雞兔同籠」其實不算是太糟糕的，「雞飛狗跳」、「龍爭虎鬥」比較麻煩，而「羊入虎口」那豈不是更慘！