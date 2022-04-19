西貢的海鮮酒家，門外放置了弧形大魚缸，裡面有龍躉、蘇眉一類大魚，遊客們像參觀水族館的目光，同樣也吸引了大批饕客，不惜花費千金，一試稀奇的海鮮。匍匐在大魚下的，還有幾條特大油錐，這種鼠頭蛇身的魚類，加上一排銳利的牙齒煞是嚇人，油錐這名稱取得好，油字代表了多脂肪，還有像錐字的身體，本身是挺美味的，但與這魚相關的有兩個鬼故事，使得大家都避之則吉。

第一個鬼故是若釣到三條油錐，水鬼就會跟著來。這得了解水鬼有什麼恐怖，傳統中國以土葬為本，那些溺水而死者，屍身與魂魄留在水中，自然成為了冤魂，一直停留在原地尋找替身。

事實上，這就是用來嚇唬孩童而創設的警惕傳說，像香港 的新娘潭，本身是瀑布美景，讓人禁不住要一躍而下享受涼快的潭水，可常有意外發生，帶來的恐懼難以解除，故推諉予新娘找替身之說。但這種傳說的原型，是水鬼即場害死了他人，自己就得以投胎轉世，那來有空跟著三條油錐走到別人的家去？而且殺傷無辜本是惡業，定不會有投胎做人的好報。

第二個鬼故是油錐吃腐屍。昔日漁民死後以海葬處理，再加上偷渡 潮，大海裡有幾條死屍也是常事。但現在要等有腐屍可吃，大概油錐得餓上一段日子，其實蝦蟹一類才是海洋中的清潔工。最大的問題是油錐以小魚為食，由於生活在珊瑚礁裡，吞下小魚的同時也吃下了雪卡毒素，魚體越大累積越多，即使烹煮加熱也無法去除這神經毒素，經過多次的嘔吐、腹瀉之後，唯有杜撰幾個鬼故事，就可以告誡他人避開這種魚。

可是漁民在大海找生活，總不成怕了生活在珊瑚礁的海魚。昔日未懂什麼叫雪卡毒，但每有中毒症狀，除了吃點消炎藥外，漁民會飲綠豆水治療，按中醫說綠豆性涼，有助解毒，於是就成了漁民處理雪卡毒的祕方。這祕方放在烹飪上，改為以苦瓜代綠豆，中醫說苦瓜味苦性寒，有清熱瀉火的效果，粵菜就有一道苦瓜炆油錐，苦瓜既可以中和高脂肪的油膩感，也能清清毒素，實在是兩全其美的好配搭。