我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

油錐

〈飲食香江〉林柏榮

西貢的海鮮酒家，門外放置了弧形大魚缸，裡面有龍躉、蘇眉一類大魚，遊客們像參觀水族館的目光，同樣也吸引了大批饕客，不惜花費千金，一試稀奇的海鮮。匍匐在大魚下的，還有幾條特大油錐，這種鼠頭蛇身的魚類，加上一排銳利的牙齒煞是嚇人，油錐這名稱取得好，油字代表了多脂肪，還有像錐字的身體，本身是挺美味的，但與這魚相關的有兩個鬼故事，使得大家都避之則吉。

第一個鬼故是若釣到三條油錐，水鬼就會跟著來。這得了解水鬼有什麼恐怖，傳統中國以土葬為本，那些溺水而死者，屍身與魂魄留在水中，自然成為了冤魂，一直停留在原地尋找替身。

事實上，這就是用來嚇唬孩童而創設的警惕傳說，像香港的新娘潭，本身是瀑布美景，讓人禁不住要一躍而下享受涼快的潭水，可常有意外發生，帶來的恐懼難以解除，故推諉予新娘找替身之說。但這種傳說的原型，是水鬼即場害死了他人，自己就得以投胎轉世，那來有空跟著三條油錐走到別人的家去？而且殺傷無辜本是惡業，定不會有投胎做人的好報。

第二個鬼故是油錐吃腐屍。昔日漁民死後以海葬處理，再加上偷渡潮，大海裡有幾條死屍也是常事。但現在要等有腐屍可吃，大概油錐得餓上一段日子，其實蝦蟹一類才是海洋中的清潔工。最大的問題是油錐以小魚為食，由於生活在珊瑚礁裡，吞下小魚的同時也吃下了雪卡毒素，魚體越大累積越多，即使烹煮加熱也無法去除這神經毒素，經過多次的嘔吐、腹瀉之後，唯有杜撰幾個鬼故事，就可以告誡他人避開這種魚。

可是漁民在大海找生活，總不成怕了生活在珊瑚礁的海魚。昔日未懂什麼叫雪卡毒，但每有中毒症狀，除了吃點消炎藥外，漁民會飲綠豆水治療，按中醫說綠豆性涼，有助解毒，於是就成了漁民處理雪卡毒的祕方。這祕方放在烹飪上，改為以苦瓜代綠豆，中醫說苦瓜味苦性寒，有清熱瀉火的效果，粵菜就有一道苦瓜炆油錐，苦瓜既可以中和高脂肪的油膩感，也能清清毒素，實在是兩全其美的好配搭。

香港 偷渡

上一則

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

下一則

十面埋伏觀看心得

延伸閱讀

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人為結婚自首 檢意外追出另5人

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人為結婚自首 檢意外追出另5人
南韓影后拍片出意外 頭部受傷急送醫縫數針

南韓影后拍片出意外 頭部受傷急送醫縫數針
「我知道你們為何在這裡，但我呢? 」老布健康早已不對勁

「我知道你們為何在這裡，但我呢? 」老布健康早已不對勁
外科手術親自上陣 蔡淑臻喊：頭很炸

外科手術親自上陣 蔡淑臻喊：頭很炸

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍