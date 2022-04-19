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樂壇好好先生

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Neil Sedaka，堪稱樂壇好好先生。

打從1957年出道以來，他曾創作的流行曲，跨越數個年代，若要逐一細數，怕這個小小的專欄也未能數夠一半呢。

但經典歌曲，如《Laughter In The Rain》、《Breaking Up Is Hard To Do》、《Love Will Keep Us Together》等，是不能不提的。

Neil除了是歌手，同時也是鋼琴家、作曲家，公認為天才橫溢。大概於七年前，他在concert穿著紅色西裝表演，全程人琴合一、揮灑自如，最難得的是音準程度達百分之百。當年他已是70多歲高齡了，所有高音階都仍然難不到他，看得人拍案叫絕。

我嘖嘖稱奇，這個男人能保存如此高水準，他一定不僅是身體健康，頭腦也極為清晰，他的私生活是甚為自律的嗎？

果然，在演唱會中，Neil告訴觀眾他跟太太結婚超過50年時，一臉感恩。當年結婚時，Neil只有23歲，夫妻從此攜手走上白頭到老的漫長路上去。

我突然想起去年逝世的名嘴Larry King，他曾結婚八次，聽說後人發生了爭產事件。Neil和Larry該是兩種極端的男人吧，一個令你感到安全，另一人讓你備感刺激。

可惜，就連好好先生、83歲的Neil Sedaka也剛傳來了離婚的傳聞，多麼希望那是假消息啊！

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