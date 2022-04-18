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隨順和隨喜

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛眼看人生，紅塵看破了不過是浮沉，生命看破了不過是無常，愛情看破了不過是聚散，而在緣起緣滅之間，又充斥著多少悲歡離合的緣分。「緣」似是天意，「分」則是人為。星雲大師說：「一切緣，都要在本來面目上求，向無所不在的生活境遇中證悟。」這話倒有點「隨緣」意味，因為人總是處於緣的網絡之中。

不過「隨緣」已是被人使用太多的詞，更成為人們經常掛在嘴邊的口頭禪。「隨緣」的「隨」，被誤解為跟隨、隨便、無原則、無立場，聽天由命，由此而成為逃避問題和困難的理由。如此的隨緣，長此以往就是欺軟怕硬、得過且過、苟且因循。

所以與其說「隨緣」，不如說「隨順」。所謂「隨順」，是順其自然、不躁進、不過度、不強求；且能主動地把握機緣，不刻板、不慌亂、不忘形，那是一種達觀和洒脫、人情練達，是人生的一種成熟，很有道家風采。隨順是一種智慧和修養，在飽歷人世滄桑、閱盡人情冷暖之後，以一種平和的生活態度，隨心、隨情、隨理。

除了隨順，還有隨喜。隨順跟隨喜都在普賢十願當中，裡面有恆順眾生、隨喜功德，都是法身菩薩所修的。隨喜可以斷嫉妒、傲慢；隨順能夠跟一切眾生融為一體。但凡夫做不到，因為煩惱習氣太重。看到別人好，生嫉妒心，嫉妒心重就要破壞、障礙。能做到隨喜，對於任何人得到利益的時候，絕對不會有嫉妒心，會歡喜，別人得到就像自己得到一樣。

但隨順和隨喜也不是沒有條件的。隨順隨喜要有智慧，否則就是佛門說的：「慈悲多禍害，方便出下流」。別人的思想、行為，對社會沒有重大傷害，才可以隨順隨喜。

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