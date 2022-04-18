不久前的清明節，全家前往拜祭家父，浮想聯翩。他臨終前幾年，由於各種病情，家中乏人照顧，居於老人院，最後因肺炎去世。現在每當回想，總是耿耿於懷。

最近第五波疫情 中，不少老人院的長者或者獨居老人去世，又令我再想起社會上不少家庭的困境。長者的子女未必想讓父母獨居，但可能自己亦需要照顧下一代而無力兼顧；至於長者離開子女獨居，可能漸漸退化而不自知，不懂照顧自己，如何令他們易於求助？

與長者安居協會的朋友S小姐談起，知道「平安鐘」最近做了值得讚賞的事，派送血氧儀給2萬6000戶高齡獨居長者，讓他們可以時刻自我檢測 ，知道健康狀況；又會向這些長者每周進行一次快速電話篩查，希望可以及時支援有新冠病徵的長者。

「我無事！沒有不舒服！」如果你打電話給長者，他們最常說的就是「我無事」，不論有事沒事，都自覺沒有大礙。

所以，有人聯絡問候，是重中之重。聯絡之後，提示他保持測檢、保持健康，再親切問候，又是重中之重。

第五波疫情出現大量死亡，是香港 慘痛的教訓，各界必須關心不懂為自己發聲的長者。為人子女的，如果父母獨居，請務必主動問候，抽空前往探望，疫情之下，最緊要平安。