如今很多人說「隨緣」，問世間「緣」為何物？緣」字可解作緣故、緣由，與原因有關，故說「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」陶淵明「桃花源記」描述晉代武陵人，「緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林，夾岸數百步」，這裡「緣」指「沿」的意思。

「緣」字甲骨文 表示馴養動物。「彖」是表示動物的嘴，代動物。「緣」的篆文是絲繩加彖，造字指用繩線捆綁動物。「説文解字」謂：「緣，衣純也。從糸，彖聲。」「衣純」指裝飾的衣邊。

「緣」也可視作發生聯繫的機會，諸如人緣、血緣。在網路年代，「緣」正是一個網路世界。講「緣」最多也許是佛家。「緣」在大千世界是說不清又離不開的現象，人與人、人與事、人與物之間，總有這樣那樣的緣。紅塵滾滾的緣，紛紜複雜，擦肩而過是緣，同桌吃飯也是緣，生命本身就是緣。所謂「有緣千里來相會，無緣對面不相識」，這世間有因緣，也有無緣。

至於佛門所說的真正「隨緣」，有「不攀緣，一切隨緣」、「隨緣不變，不變隨緣」之說。「不攀緣」指六根（眼耳鼻舌身意）不住於六塵（聲色香味觸法）之境，否則便起分別和執著，不合心意便起瞋心，因而失去慈悲心；合心意便起貪念。應用於日常生活就是不作非分之想，不趨炎附勢。可見「一切隨緣」的條件先是不攀緣，凡事盡力而為，不問成果，不計得失。

凡夫總是「隨緣而變」，心被外境團團打轉，易生煩惱。學佛則要「隨緣不變」，隨緣是相，證悟不變的般若；而「不變隨緣」，那是佛的境界，隨緣是行方便門，化度眾生。隨緣不變，是從用見體；不變隨緣，是從體起用。