我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

形象革新話咁易？

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，國際大學的傳訊公關主管一起參加課程，一到討論環節，大家七嘴八舌講個不停，尤其講到「形象革新」，互相交流遇到的各種挑戰，有無盡的苦水。

「歷史愈久、包袱愈大，如想革新形象，總有人不接受改變，然後拒絕改變。」澳洲行家說。

「年輕大學最有利，美國有一些新成立的大學，學生不必考試、不必測驗、甚至沒有教學大樓。學生全球上課，坐飛機去世界各地，直接考察全球重要議題，這才叫創新嘛！」新加坡行家說。

「新大學有如一張白紙，全無包袱，當然創意無限。」日本行家說，「如果像我們有逾百年歷史，校董會的成員德高望重，學院院長地位超然，校友充滿江湖地位，官員政客緊密監察。躺著不動也會中槍，如何創新？如果我們竟然說不必考試，可能被人罵死了」。

「意見多多的人，何止校內人士？還有其他學術界人士、公眾、捐款人、雇主、學生、家長等等，人人都有看法，但目標完全不同。」南韓行家說。

講到最後，形象革新「話咁易」，在課堂天馬行空講理論十分容易。要實踐則非常艱巨，必須機智靈巧，在夾縫中尋找創新空間。全球的傳訊公關有如他鄉遇故知，在心中響起共鳴。

新加坡 澳洲 南韓

上一則

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

下一則

《老物件情懷》睡地板念大學

延伸閱讀

春季升學規劃講座 下週六4/23線上直播 席位有限 開啟註冊

春季升學規劃講座 下週六4/23線上直播 席位有限 開啟註冊
取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢
280萬人「照樣考SAT 」 亞裔成績第1

280萬人「照樣考SAT 」 亞裔成績第1
疫情干擾 高中生升學活動受影響

疫情干擾 高中生升學活動受影響

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38

手機你在哪

2022-04-10 02:00
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00
朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區