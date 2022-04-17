上回講到，國際大學的傳訊公關主管一起參加課程，一到討論環節，大家七嘴八舌講個不停，尤其講到「形象革新」，互相交流遇到的各種挑戰，有無盡的苦水。

「歷史愈久、包袱愈大，如想革新形象，總有人不接受改變，然後拒絕改變。」澳洲 行家說。

「年輕大學最有利，美國有一些新成立的大學，學生不必考試、不必測驗、甚至沒有教學大樓。學生全球上課，坐飛機去世界各地，直接考察全球重要議題，這才叫創新嘛！」新加坡 行家說。

「新大學有如一張白紙，全無包袱，當然創意無限。」日本行家說，「如果像我們有逾百年歷史，校董會的成員德高望重，學院院長地位超然，校友充滿江湖地位，官員政客緊密監察。躺著不動也會中槍，如何創新？如果我們竟然說不必考試，可能被人罵死了」。

「意見多多的人，何止校內人士？還有其他學術界人士、公眾、捐款人、雇主、學生、家長等等，人人都有看法，但目標完全不同。」南韓 行家說。

講到最後，形象革新「話咁易」，在課堂天馬行空講理論十分容易。要實踐則非常艱巨，必須機智靈巧，在夾縫中尋找創新空間。全球的傳訊公關有如他鄉遇故知，在心中響起共鳴。