我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

Celine Dion畢生最愛

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

談及已故樂壇天后惠妮休斯頓（Whitney Houston），她的燦爛人生最終毁於一個壞男人的手上，她隨著他陷入毒海，不能自拔。

以為他倆離婚後，惠妮休斯頓可以逃出生天，重新上路，沒料到他已成為她生命不能分割的部分，他離去後，她整個人儼如徹底倒下來，五年後更黯然猝死

現在來談的另一位樂壇天后，畢生同樣有個對她影響深遠的男人。他離世後，她一蹶不振，健康狀況每下愈況，拉斯維加斯演唱會被取消，她正是大名鼎鼎的席琳狄翁（Celine Dion）。

天才往往於童年階段已才華出眾，嶄露頭角。跟惠妮休斯頓一樣，這位在家裡排行14的最小女兒席琳狄翁，於孩童時期已先聲奪人。她的哥哥將她的錄音帶寄到唱片公司去，她被輾轉安排會見高層，從而展開走上青雲天后路的第一步。

當天，這位加拿大小妹妹只有12歲，相信她想也沒想過，這天會同時遇上她的未來丈夫吧。雷尼安傑利（Rene Angelil）其後成為她歌唱事業的伯樂，是助她從此締造無數經典名曲的關鍵人物，他當年38歲。

我興趣盎然，究竟席琳狄翁是從哪一刻，開始愛上跟她年齡相距26載的大叔呢？是少女時代的一見鍾情？是因合作無間而日久生情？又或是她長時期對他暗戀傾慕？

姑勿論是哪個版本，席琳狄翁畢生深愛雷尼安傑利的故事已教人動容。丈夫走了，她的人生也再難是完整無缺的了。

猝死 加拿大

上一則

愛情與遺忘

下一則

復活節的故事

延伸閱讀

小賈斯汀等大戶幾無貼文 馬斯克質疑推特快死了

小賈斯汀等大戶幾無貼文 馬斯克質疑推特快死了
華女屋崙驚悚被劫 車輛、婚紗尋回

華女屋崙驚悚被劫 車輛、婚紗尋回
北加華女被劫車輛和搶走的婚紗 找回來啦

北加華女被劫車輛和搶走的婚紗 找回來啦
奧斯卡掌摑風波 洛克咎由自取

奧斯卡掌摑風波 洛克咎由自取

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38
朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取