Celine Dion畢生最愛

談及已故樂壇天后惠妮休斯頓（Whitney Houston），她的燦爛人生最終毁於一個壞男人的手上，她隨著他陷入毒海，不能自拔。

以為他倆離婚後，惠妮休斯頓可以逃出生天，重新上路，沒料到他已成為她生命不能分割的部分，他離去後，她整個人儼如徹底倒下來，五年後更黯然猝死 。

現在來談的另一位樂壇天后，畢生同樣有個對她影響深遠的男人。他離世後，她一蹶不振，健康狀況每下愈況，拉斯維加斯演唱會被取消，她正是大名鼎鼎的席琳狄翁（Celine Dion）。

天才往往於童年階段已才華出眾，嶄露頭角。跟惠妮休斯頓一樣，這位在家裡排行14的最小女兒席琳狄翁，於孩童時期已先聲奪人。她的哥哥將她的錄音帶寄到唱片公司去，她被輾轉安排會見高層，從而展開走上青雲天后路的第一步。

當天，這位加拿大 小妹妹只有12歲，相信她想也沒想過，這天會同時遇上她的未來丈夫吧。雷尼安傑利（Rene Angelil）其後成為她歌唱事業的伯樂，是助她從此締造無數經典名曲的關鍵人物，他當年38歲。

我興趣盎然，究竟席琳狄翁是從哪一刻，開始愛上跟她年齡相距26載的大叔呢？是少女時代的一見鍾情？是因合作無間而日久生情？又或是她長時期對他暗戀傾慕？

姑勿論是哪個版本，席琳狄翁畢生深愛雷尼安傑利的故事已教人動容。丈夫走了，她的人生也再難是完整無缺的了。