疫情 下餐廳的經營不易，就算不用休業，也要調整平日的經營方式，由堂食改為外帶，並提供一個大折扣，總能夠吸引一班饞嘴的人。大部分菜餚放涼了，滋味難免失色，只要不是油炸的食物，還未至於難以下嚥，但是那些經營天婦羅的料理店，大概是疫情下最苦惱的餐廳。

天婦羅最初出現在日本 江戶時代，那時候有大量「小吃攤」出現，類似台灣士林夜巿的小食店，吸引了大批興建江戶城的工匠前來，他們隻身在外以勞力為生，沒有家庭飯可吃，每天下班後就在小攤檔流連，晚餐可以是拳頭一樣大的握壽司、香氣四溢的蒲燒鰻魚，還有以竹籤串好江戶灣(現在的東京灣)的魚，裹上麵糊再炸得酥脆的天婦羅。這些都是現煮現吃的美食，而且能量十足，能夠馬上就有飽足感。

事實上，大部分油炸食物，最早期都屬於大眾廉價食物，例如美國的炸雞、英國 的炸魚，日本的天婦羅就是以廉價速食形式進入了老百姓的生活。

到了明治初期，天婦羅已經由小攤檔升級成料亭裡的包廂料理，等級變高，無論是食材與及炸的技巧也愈發講究。好吃的天婦羅得有香脆的麵衣，當中又能保持裡頭食材的原有風味。

首先得揀選低筋麵粉，原因是高筋麵粉在攪拌後會產生大量麩質，產生細密且堅固的網狀構造，那吃起來會口感會太硬。然後是炸油的選擇，雖然一般認為天婦羅的名稱源自葡萄牙，但相比名稱由來，產油技術的提升，才是天婦羅面世的關鍵。

就是在江戶年代，水車榨油技術的出現，植物油能夠大量生產，為炸物的出現提供了基礎，江戶時代的人主要用菜籽油和棉籽油，後者耐氧化性極好，自然成為炸天婦羅的首選，不過棉籽油本身含毒性，而且沒有香氣，很快就被芝麻油取代。

高級的天婦羅料理店都會混合太白芝麻油和焙煎芝麻油，一方面耐損耗，另一方面能去除食材的澀味、保留色澤，也提供了香氣，可是價錢絕不便宜，也只有天婦羅專門店才會堅持使用。

至於食材，由菇類、蔬菜到海產，可謂種類繁多，其中主角肯定是明蝦，蘸了粉的明蝦放到180℃的熱油炸不過一分鐘，中間還未熟透就要起鍋，餘溫將內部繼續加熱，這樣就能保持蝦的鮮甜，又有酥脆的效果。

扇貝是另一個受歡迎的食材，要做到香甜軟嫩的半熟口感，得選擇體積為L或2L的大扇貝，放入190℃炸油中，一邊翻面一邊油炸不超過兩分鐘，比起刺身多了溫熱的甜味感覺。

要品嘗這些美味，食客得安坐等候每道菜，若把天婦羅放進了外帶盒帶回家，待熱氣散去，酥脆的外皮回軟，餘下的是濃重的油膩感覺，所以大部分專賣店都索性休業，連油鍋也只好默默地等待。