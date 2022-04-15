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懷念Whitney Houston

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

歲月一晃而逝，轉眼間樂壇天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）已逝世十周年。今天，我依然隆而重之地珍藏著她的唱片，當每次重溫她的特輯時，心底仍會戚然不是味兒。

在電台直播室第一次播惠妮休斯頓的名曲《Saving All My Love For You》（把全部的愛都留給你）時，五臟六腑恍如被美妙的歌聲懾住了，這位仙女儼如是從天而降吧，那種感覺至今依然強烈。也許是50年才一遇的歌唱天才，當年能攀上樂壇頂峰，乃實至名歸，沒有人會反對。

可是，誰會料到惠妮休斯頓的人生會掀起滔天巨浪，讓她淹沒於洪流之中？

昔日聲如洪鐘的樂壇天后，於逝世前的數年都在泥沼中掙扎浮沉，圍繞著她的，幾乎是清一色的負面新聞──吸毒、酗酒、厭食、失場、失控……。她曾在大型演唱會中精神恍惚唱錯了歌，臨場被撤換。就連在自己的演唱會裡，她也未能完整地唱完一首歌。最後，她在酒店的浴缸裡淹死，臨終前曾吸食毒品，一代天后終年只有48歲。

我跟眾多惠妮休斯頓歌迷，都忍不住怪罪她的前夫，如果惠妮休斯頓當年沒有碰上巴比布朗（Bobby Brown），她的命運會扭轉嗎？

她就是中了「男人不壞、女人不愛」的毒咒吧，這個男人早就惡名昭彰，藏毒、醉駕、出軌，無日無之，也肯定是他把乖乖女惠妮休斯頓變成無毒不歡的可憐人呀。

人生就是如此唏噓，惠妮休斯頓於2012年逝世，前夫巴比布朗則於同年再婚，而他們的年輕獨女，卻在三年後因健康問題而猝死

毒品 猝死

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