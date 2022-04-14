在倫敦看電視，發現一個怪誕的現象，近來幾乎有九成的廣告都是跟旅遊有關的──陽光、海灘、主題樂園、海邊酒店、美食 、一張張笑臉……，似乎是在全方位催眠觀眾：「來啦！來啦！快點來訂旅遊行程啦！」

事實上，身邊已有友人啟程到巴黎旅遊了，有人則將會到挪威、瑞典等歐洲地方去。而我本人也蠢蠢欲動，開始積極計畫米其林美食之旅了。

講都不信，有些三星米其林名店已經長期爆滿，最快要等到7月才可能有機會訂到位。而一些熱門旅遊點，如英國 本土的Lake District，附近不少酒店已早就訂滿了。

可以理解的，大家在過去兩年多，已被疫情 折騰得發瘋了，多麼渴望能去旅行透透氣啊。

市況如此蓬勃，難道英國的疫情已消失了？

發夢未有那麼早，以倫敦來說，每天平均仍有7000多確診，雖然死亡人數的確算是偏低，但身體免疫力較弱的人士，仍應特別對病毒提高警覺。

英國近日公布了有關新冠病毒的九項病徵，比較兩年前，倒是有些進化了，那包括氣喘、疲累、體痛、頭痛、喉嚨痛、鼻塞流鼻水、無胃口、肚瀉和感到不舒服。近月又的確很少聽到病者有早期喪失味覺和嗅覺的徵狀，發燒則仍是常見的。

仔細重複看那九項病徵，不是跟流行性感冒極為相似嗎？只能期望病毒愈變愈弱，好讓世人能真正安心旅遊。