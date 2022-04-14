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青春原動力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

日前到西貢走走，放空、心情鬆一鬆。無意間發現大街小巷內有不少色彩繽紛的塗鴉和壁畫，在建築物間形成別具風格的景致。邊走邊看，彷彿走進了藝術館，每一幅畫作都在告訴大家一些大城小事，令人對身處的地方多了幾分認識。街頭藝術不但為社區增添色彩，令人賞心悅目，同時也是探索城市的好方法，將人和社區聯繫起來。

我一直閒逛著，每走幾步，又忍不住打卡留念，年輕人的街頭創作引人之處，除了風格跳脫靈動，令平凡的事物變得不平凡，還有一種很純粹的感覺，想到什麼，就畫什麼，簡單而強烈地以線條顏色表達心中所想。

我一直都認為香港的年輕人很有創意，將創意結合青春原動力，為社會帶來正面的改變。

去年，公司與四位年輕藝術家合作，美化紅磡、深水埗、荃灣和屯門的配電箱，將平平無奇的灰色裝置，變成風格清新的街頭藝術，傳遞地區文化及電能和環保的信息。

今年，我們將美化計畫推展至其他區域，與香港高等教育科技學院就讀設計學科的學生合作，為配電箱換上新裝，以開放的視野結合創意，透過課堂上學會的設計技巧，將年輕人眼中的社區和可持續發展的願景，以獨有的創作呈現，並鼓勵大家關注能源與環境的關係，攜手共創綠色未來。

有關作品將於7月在新界九龍不同地區與大家見面。

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