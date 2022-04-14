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食家雲林

〈六合飛翔〉岑逸飛

「雲林」並不是「雲海中的叢林」，而是元朝山水畫家倪瓚的別號。

倪瓚（1301年至1374年），字元鎮，一字玄瑛，號雲林、幻霞生、荊蠻民、風月主人、蕭閒仙卿，江浙行省無錫州（今江蘇省無錫市）人。元代詩人、畫家、書法家。

一般人所認識的倪瓚，可能不是畫家，而是食家。他在元末隱居太湖，家有雲林堂，著有食譜《雲林堂飲食制度集》，是一部反映元代無錫地方飲食風格的烹飪專著。書中匯集飲食50多種，都以菜品命題，其中「燒鵝」一品，清代袁枚在《隨園食單》題名為「雲林鶴」。

「雲林鶴」相傳是蘇州菩提正宗寺的天如禪師宴請倪瓚時，請大廚特別烹製的蒸鵝。它是將嫩鵝佐以蜂蜜、鹽、葱椒等調料，用酒以及雞清湯清蒸而成，其色澤鮮艷，異香撲鼻，鵝肉酥爛脫骨，兼有雞的鮮醇和鴨的酥香。

不過這個書畫大師、飲食大師，是個潔癖很重的人，自古所無。他的書房每天都要打掃，並且專門養了兩個童子給他掃書房，要求一刻也不能停。書房門口有一棵梧桐樹，他早晚讓人用水洗，結果此樹給洗死了。

他的另一個笑話，是晚年曾偶飲蘇州光福玄墓山景區內的七寶泉，命人日汲兩擔，「前桶以飲，後桶以濯」，據說避的就是挑夫的屁。不過，如今的醫學專家已指出，屁實無害，其中微溶於水及易溶於水的，分別為氧氣、二氧化碳和硫化氫，飲之大益身心，能促進胃腸蠕動，且能祛痰。

晚年因事入獄，又因潔癖得罪獄卒，或「鎖之溺器側」，出獄後，倪瓚「憤哽竟成脾泄」，後來「因染痢，穢不可聞」，洪武七年（1374年）病死。有一說法指他「為太祖投溷廁中死」，但不可信。

醫學 食譜 書法

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