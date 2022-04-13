自古以來，人類很早已開始使用各種各樣的香料以增添香味、驅蟲辟穢、防治疾病，而在東西方宗教的祭祀儀式上，都流行焚燒香木，通過煙氣製造出氣氛。也因此，對於「香」給予了格外的關注，以道教和佛教尤甚。

「香」在道教齋醮法壇的祭祀活動上不可或缺，香聞達十方無極世界，靈通三界，是通真達靈的信物，道經多有記載。道教齋醮用香很講究，道門香一定要天然香料，清淨至要。

道教燒香的意義有四，其一是供養諸神，其二是傳誠達信，其三是召亡返魂，其四是清靜身心。至於如何燒香，也有規定，所選的三支香，不要斷香；點燃後不能用口氣吹滅；面對神像時要雙手舉香，與額相齊，躬身敬禮，並且用左手上香，三柱香插直插平，間隔一寸寬，以表示「寸心」，即誠心。最後上香完畢，即行叩拜禮。

至於佛家，則認為香對人身心有直接的影響。好香不僅芬芳，使人心生歡喜，且能夠助人達到空淨的境界，可以證得自性如來。而且好香的氣息，對人有潛移默化的薰陶，可以培扶人的身心根性向善，把香看作是修道的助緣。根據經書記載，佛於說法時，周身的毫毛孔竅，散出了妙香，而且其香能普薰十方，震動三界。

難怪佛家行事，處處見「香」。僧人打坐時以燒一炷香的時間為準，謂之「坐香」；圍著佛像繞佛時，以「經行」作修持，謂之「行香」，若是跑步繞佛，謂之「跑香」；用於警策修行、形如寶劍的木板，叫「警策香板」，用於懲戒的，叫「清規香板」；用於警醒昏沉的，叫「巡香香板」；若修持者犯錯，要「跪香」處罰，甚至佛殿叫「香殿」，廚房叫「香廚」等。