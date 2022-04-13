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《超限戰》

〈每日驚艷〉張宏

俄烏戰爭之下，美俄同時開打經濟大戰，令人見識到「不見血」的戰爭。家中晚飯時，大家討論時局，我問女兒︰「妳讀過《超限戰》這本書嗎？書中預言，打仗可以用武器以外的方法，不料書中的話在全世界人的眼前上演。」

「什麼叫『超限戰』？」女兒好奇問。我解釋，這就是「超越限制的戰爭」，打仗不必上戰場，在商界、網上亦可以「殺人不見血」，置敵國於死地。

這本1999年出版的書，提出弱國欲與船堅砲利的美國博弈，可能出現「新恐怖戰」。此書出版後不久，2001年就發生美國911事件，書中的預測竟於短短兩年後實現，震驚美國朝野。今天重讀，則被其他章節吸引了目光，「戰爭正在超出軍人、軍隊、軍事的範疇，愈來愈成為政治家、科學家甚至銀行家們的事」。例如「貿易戰」，美國最擅長，任意建立與打破關稅壁壘、推行貿易制裁、封鎖關鍵性技術等；又如「金融戰」，1997年開始的亞洲金融風暴，是國際大鱷處心積慮發起的金融戰；例如「生態戰」，運用現代技術改變大自然，影響氣溫、製造地震等，成為超級武器。

中超越戰場的戰術，再次出現眼前，令人想起一句話︰「故國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危」，正是如今的寫照。

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