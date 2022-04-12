周末到大澳遊逛，這個香港 水鄉位處珠江口，也是鹹淡水魚的集散地，近碼頭有多間賣海味的小店，其中有的在鰽白鹹魚旁標示：「吳王夫差也愛吃。」大概是要吸引國內遊客喜好，把庶民食物聯繫到帝王之家，自然升價百倍，不過，這類傳說多為後世穿鑿附會，而且流傳到這南方漁鄉，肯定又會張冠李戴，面目全非。

鹹魚在國內稱為鯗（粵音：想），例如上海菜有道「肉餅子燉鯗魚」，就是我們叫的「鹹魚蒸肉餅」；這個鯗字來源自一個傳說，據說在戰國時，吳王出征東海，途中糧食不繼，幸遇上一群魚跳上船，手下將吃不完的「曝乾載歸」，及後吳王再嘗，認為「猶勝鮮魚」，並寫下一個「鯗」字，就是最美的魚。其後這字就是指鹹魚，例如鰻鯗、黃魚鯗。

不過，在上海，只有鰳魚的魚乾才叫「鯗」，這魚在南方稱為「鰽白魚」，可是這魚多骨，在香港這海產豐富的地方，自然難吸引食客，所以通常只有醃製成為霉香鹹魚，也算是很地道的口味。多年來，一直習慣鮮貨的現代人，漸忽略了這魚的美味。

鰽白魚本身屬鯡科，全世界有超過200種鯡科的魚，一直是很重要的食用魚類，例如荷蘭人愛吃的醃漬 鯡魚、臭名遠播的瑞典 鯡魚罐頭、還有最深受中國文人青睞的長江鰣魚。

據清•李漁介紹說：「北海之鮮鰳，味並鰣魚」。鰣魚與鰽白同屬鯡魚，而且同樣鱗下脂肪很多，味道也不相伯仲，可是鰣魚過去明清兩代皆為貢品，再多得文人的潤飾，更見矜貴，相反產量豐富的鰽白魚，向來是廉價之物，只是近年水質污染，產量減少，再加上製鹹魚的漁民也老去，才有點物以罕為貴的效果。

說回那個吳王傳說，多半為後人杜撰。首先得查閱東漢時的《說文解字》，這是中國第一部字典，卻沒有收錄「鯗」字，但有一個「鮺」（粵音：楂）字，也是鹹意的意思，不過魚上面不是「美」而是「差」，那是這個字的聲符。不難想像「鮺」才是本字，後來可能是筆誤才出現個「鯗」。更重要的是傳說中的吳王不是夫差，而是他的父親闔閭，只是夫差和勾踐的故事較深入民心，所以提起吳王就說是夫差了。