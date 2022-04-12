打從英國取消所有防疫措施以來，疫情 回升是意料中事。以倫敦接近900萬人口的首都城市來說，每天都平均有9000確診個案。

既然中門大開完全毋須隔離，世界各地遊客紛紛湧來，也是意料之中，尤其是市中心遊客區，更是人山人海，好不熱鬧。我也不去管是否會殺風景了，3D口罩全天候貼緊面龐，仍是必須的安全措施。

經歷了超過兩年的疫症蹂躪，經濟稍現起色，就什麼都加價了，水費、電費、管理費，以至超市的一盒紙巾都明顯加價了，大家都好像迫不及待欲追回過去兩年所損失的。

最令我呼呼赤痛的，是幾乎所有米芝蓮（米其林）餐廳都大幅加價，大部分餐廳更取消了set lunch，即是我的師奶如意算盤，以五、六百港元享用三星米芝蓮美食 ，已不能再打響了。Tasting menu或A La Carte嘛，每人大概最少要1200港元起計，價錢足足上揚一倍。惟有自制一點，減少享美食的次數吧。

那天從Covent Garden廣場步行往Leicester Square途中，經過一條小街New Row時，赫然發現過江龍新加坡 的名店Old Chang Kee（老曾記），喜出望外！

知道該店早在倫敦開業，但沒有專程去找。這趟當然是二話不說，跑進去買了數個招牌咖喱角了。回家打開一看，咖喱角大大隻、樣子笨笨的，但味道依然是美妙絕倫。不過是20多港元一只，誰說倫敦沒有平靚正美食？