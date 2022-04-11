威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 典禮上失控的一巴掌，令自己瞬間從天堂掉進地獄裡，苦心經營了數十年的功德被一掃而空，即使未必會永不超生，但他的前路肯定是霧靄重重了。

雖然他是自食其果，不少人仍為他感到惋惜，我倒有不同的見解。

我是認真地感到威爾史密斯其實是走運的，他只是喪失了名聲、損失了美國影藝學院 的會員資格，也有機會失掉工作或商品代言，但跟珍貴的生命相比，那些又算得上是什麼？

世界上任何時刻，都有人是按捺不住怒火而發，哪怕是一拳、一腳或一槍，有人會意外死亡、有人從此關在牢裡。只要有一人沉不住氣而使用暴力，最少會有兩個人從此輸掉了人生。

不管你是挾著什麼天大的理由，暴力行為是絕對站不住腳的，是任何社會都會予以嚴厲譴責的。

威爾史密斯的暴力行為被世人圍剿，是因為他乃著名影星，是眾多小朋友及年輕人的偶像，若有人模仿他的行為，將暴力行徑合理化，那就當真是後果不堪設想了。

一個人的情感，是否經常高漲或輕易被激怒？思維聯想是否有加快現象，言語也增多了，經常滔滔不絕說個不休？是否自我感覺極為良好，又會不停誇大自己的能力？一忽兒十足像極速轉動的齒輪，卻快失序了而又停不下來？

這可是躁狂症的徵狀呢。