「香」字本義，《說文》謂「芳也。從黍，從甘」，是會意字。「香」字作為形容詞，如香醇、香艷、香蕉、香料、香水，以至香噴噴、吃得香、睡得香等，都是指氣味好聞、誘人食欲、感覺良好以及受歡迎等。

香味令人想起香水。該如何描述香水？除了其中成分、氣味的主觀感受、聯想到的情境之外，「香調」也很重要，可以用來歸類香氛。而所謂「香調」(Notes)，其實就是香水散發出的味道，根據香水最主要的氣味特徵，以及使用的香料畫分為不同的類別。

認識香氛家族有七大香調：清新調、花香調、東方調、柑苔調、木質調、薰苔調、美食 調，是初學必知的香水知識。筆者最喜歡的是清新調，帶有振奮精神的柑橘香，聞起來充滿活力，包括檸檬、香檬、柳橙、葡萄柚及橘子。這些調性也多少與柑橘調有關。

古龍水多屬清新調，氣息清澈，大量噴灑也無妨，同時很適合夏天，令人想起海邊的微風、有些則像是裝在瓶裡的陽光。

但「香」字何故上面是「禾」，下面是「日」﹖這要從文字演變說起。「香」字的甲骨文 像是裝在鍋子的麵粉類食物，散發熱氣﹔金文的「香」字，是黍字加甘字，指黍子煮熟時的可口味道﹔篆文承續金文，而隸書的「香」字將篆文的「黍」字簡寫為「禾」，又誤將篆文的「甘」字寫成「日」。

如今「香」與人類生活已密不可分，被廣泛使用於飲食調味，醫療及美容，若用品散發清香，使人身心舒暢。

「香」在宗教禮儀上，充分發揮安定人心的效果。可惜不少人到寺廟用香，皆不解其意，常一次點一大把，又不注重品質，所點的香不少添加大量化學香料，有礙身體健康。