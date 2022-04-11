我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

關於「香」

〈六合飛翔〉岑逸飛

「香」字本義，《說文》謂「芳也。從黍，從甘」，是會意字。「香」字作為形容詞，如香醇、香艷、香蕉、香料、香水，以至香噴噴、吃得香、睡得香等，都是指氣味好聞、誘人食欲、感覺良好以及受歡迎等。

香味令人想起香水。該如何描述香水？除了其中成分、氣味的主觀感受、聯想到的情境之外，「香調」也很重要，可以用來歸類香氛。而所謂「香調」(Notes)，其實就是香水散發出的味道，根據香水最主要的氣味特徵，以及使用的香料畫分為不同的類別。

認識香氛家族有七大香調：清新調、花香調、東方調、柑苔調、木質調、薰苔調、美食調，是初學必知的香水知識。筆者最喜歡的是清新調，帶有振奮精神的柑橘香，聞起來充滿活力，包括檸檬、香檬、柳橙、葡萄柚及橘子。這些調性也多少與柑橘調有關。

古龍水多屬清新調，氣息清澈，大量噴灑也無妨，同時很適合夏天，令人想起海邊的微風、有些則像是裝在瓶裡的陽光。

但「香」字何故上面是「禾」，下面是「日」﹖這要從文字演變說起。「香」字的甲骨文像是裝在鍋子的麵粉類食物，散發熱氣﹔金文的「香」字，是黍字加甘字，指黍子煮熟時的可口味道﹔篆文承續金文，而隸書的「香」字將篆文的「黍」字簡寫為「禾」，又誤將篆文的「甘」字寫成「日」。

如今「香」與人類生活已密不可分，被廣泛使用於飲食調味，醫療及美容，若用品散發清香，使人身心舒暢。

「香」在宗教禮儀上，充分發揮安定人心的效果。可惜不少人到寺廟用香，皆不解其意，常一次點一大把，又不注重品質，所點的香不少添加大量化學香料，有礙身體健康。

美食 甲骨文

上一則

情債

下一則

愛讀書的牙仙子

延伸閱讀

超微高通收購軟體新創

超微高通收購軟體新創
花卉結合香水 梅西花展視覺、嗅覺雙饗宴

花卉結合香水 梅西花展視覺、嗅覺雙饗宴
大仁說財經／香水價升 消費需求無關通膨

大仁說財經／香水價升 消費需求無關通膨
迪奧新香水來了 快閃咖啡店現身洛杉磯

迪奧新香水來了 快閃咖啡店現身洛杉磯

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

人生如夢如影

2022-04-05 02:02
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02

寧可你先走，悲傷留給我

2022-04-03 02:02

閒聊遺產

2022-04-06 02:00

楊過與郭芙

2022-04-07 02:02

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？