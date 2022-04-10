談及因果報應，筆者認為，講因果關係最能發人深省的，莫如崑劇的《未生怨》，改編自佛經。崑劇藝術一向被譽為文化遺產，用它來表彰佛經《未生怨》的故事，足以感人肺腑。佛經裡的《未生怨經》、《觀無量壽經》及《大般涅槃經》，都有這故事的記載，頗能深度刻劃人性的光明及黑暗面，內容極具張力，既充滿了佛學哲理，又彰顯了中國傳統的道德精神，主旨是知過能改，勸善誡惡。

所謂「未生怨」，就是未曾出生時已有怨恨，從前世說到今生。故事講述古印度 有一個國王，因為年老無子，擔心死後没有繼承人，於是請相師占卜。相師說：山中有一個道人，一旦逝世便會投胎轉世為國王的太子。國王因為求子心切，下令派人進山殺死了這個道人。結果王后不久便懷孕，生下了太子。但相師說，王子長大之後，會殺父報仇，因此將王子命名為「阿闍世」，中文的意譯就是「未生怨」。

王子長大之後，篡奪了王位，並且將父王加以囚禁，甚且想餓死父王，幸母后韋提希夫人救活國王，其後王子將母后幽禁深宮，再殺死父王。韋后非常傷心，向佛祖祈求。佛祖說這都是前世因缘所造的冤仇，要擺脱痛苦，須勤修「三福業」，即孝親尊師、慈心不殺、修十善業，及讀誦大乘經，便能往生極樂淨土。韋后聽聞佛陀講述淨土的修行法門，頓感意念清淨，心生嚮往，發願往生阿彌陀佛的淨土。

這故事說明佛祖對因果報應之事，在於解鈴還須繫鈴人。殺父的王子阿闍世於父王死後，惡疾纏身，自知因為大逆不道的惡業所致，於是誠心懺悔，獲得佛陀為他治病，慈悲化度，拔除罪根，怨結因而消除。