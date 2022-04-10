在第5波疫情 爆發、水深火熱之際，我不斷思考，企業在捐贈物資和提供義工服務之外，還有甚麼具體工作可以減輕社區組織或前線人員的工作壓力。

眼見全港社區抗疫連線（連線）每日處理海量的資料和數據，包括招募義工、收集並送贈物資、庫存管理，還有熱線中心，好多繁複瑣碎的工序由人手操作，不但工作繁重，還會有出錯機會。我向負責公司客戶方案的同事提出，是否可以用數碼自動化系統協助簡化連線的工作流程。

3位年輕人，運用設計思維，了解連線至今招募超過5000名義工，亦收到數以十萬計的物資，需要處理大量義工登記和求助查詢，有效的義工服務配對和物資配送非常重要。他們鎖定連線同事的痛點，參考公司內部系統，利用數碼技術，為他們度身訂造一個一站式數碼平台，有效管理義工資料數據庫及物資庫存、配對義工服務及物資供求，以及支援熱線中心運作等，讓有需要市民盡快獲得適切支援。團隊並為熱線中心建立追蹤系統，便利工作人員有效檢視和分析求助個案的跟進進度。

抱著中電「以人為本」的精神，這個抗疫特種部隊，由構思、測試到正式運作，運用創新及數碼技術，只用了約兩星期時間建立系統，讓抗疫服務能夠更到位。好感恩見到年輕人的拚勁和創意，為抗疫工作出心出力，亦彰顯官商民協作的精神，為抗疫工作提供另類的貢獻。