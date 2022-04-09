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妹妹的心結

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她百思不解，究竟家姊是真傻，還是扮傻？

她已經以最不客氣的方式對付她，但家姊不僅絲毫不生氣，還依舊笑盈盈地跑到她家裡來，家姊是深藏陰謀嗎？

每當看見自己的獨生女兒纏著姨媽撒嬌的模樣，她就難免心神不寧。家姊一生命好，什麼都有了，唯獨沒有孩子，難道她就是要老遠跑來搶自己的女兒？

「喂！不准吃呀，吃多會蛀牙呀！」她一手搶過女兒最喜歡吃的巧克力曲奇，然後板著臉跟家姊說：「你以後別再買食物來啊。」其實她多麼希望有足夠勇氣說：「你以後別再來。」

當年她為了避開這個家姊，好自創一片天地，發誓哪個男人先過來，她就嫁給他。結果沒有認真帶眼識人，那段婚姻只維持了數年；幸好老天爺對她總算有點情分，賜她一個寶貝孩兒。女兒是她的命根，也是她一生唯一的成就，所以當女兒問她：「為何妳不能像姨媽那樣溫柔？」她就氣瘋了。

她心底的憂鬱愁緒又有誰知？有誰關心？從小她就習慣聽到親朋戚友說：「你這大女兒像個小美人般，長大一定要選香港小姐啊……，咦？為何妳的小女兒長得不像妳？」

在學校，比她年長三年的家姊是個品學兼優的模範生，曾有老師問她：「你有這麼厲害的家姊，你會不會有壓力？」

她受夠了，其實她何嘗不想保持微笑，但牙齒天生偏黃，反正笑也不會好看，於是漸漸萌生那個噘嘴不屑的表情，她從小就不可愛了。

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