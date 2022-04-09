去年聖誕節時，我和太太去美國探望女兒們。因為離加拿大 不遠，決定舉家來個「跨國自駕遊」，到多倫多和尼加拉大瀑布過新年。

早在香港移民 潮之前，我已到過多倫多，飲過茶、吃過飯，當時並未覺得有何特別之處。後來聽說富裕的移民愈來愈多，餐飲業者為滿足需求，紛紛重金從香港請來著名大廚師，贏得「比香港更好味」的美譽。

出發前得到多位多倫多朋友的幫忙，為這兩天的「食程」作了安排，得以一飽口福，證實名不虛傳。

抵達酒店時，已到晚飯約定時間，匆匆放入行李，即直奔Richmond Hill的龍港海鮮酒家。他們推薦皇帝蟹，但我們已訂了明晚到全城最出名的魚樂軒吃此名菜，所以只叫了薑蔥焗龍蝦加伊麵和幾道小菜。也不錯，龍蝦鮮甜爽口，伊麵香滑不膩，絕不亞於香港任何一家海鮮餐館。

翌午，到宮廷御宴酒家飲茶，款式與味道，也不比香港遜色。

跨年夜，到魚樂軒吃馳名的皇帝蟹。不說不知道，它的預訂電話打了多天都不通，若非朋友是它的常客，早已為我們訂了座，還當它關了門呢。

這餐廳的停車場非常大，竟也爆滿。但很意外，餐堂的裝修十分簡陋，有點像滑雪場裡的大木屋，卻人山人海，忙得不可開交。坐下後，見到餐牌上寫著「只收現金」四字，不禁一愕。我們湊齊也只有100多美元，而最經濟的四人餐也要500加元，還要加13%的稅，無奈之下，唯有尷尬離場，約定明天再來。

這時已是晚上9時多，人生地不熟，只好致電昨晚幫襯過的龍港，風馳電掣在他們打烊前趕到。

當晚接受他們的推薦，要了皇帝蟹和龍蝦。蟹身用避風塘式爆炒，蟹爪清蒸，蟹肉炒飯，而龍蝦就薑蔥加伊麵。功夫十分了得，鮮甜、鬆脆、香辣 、爽滑、濃淡俱齊，層次分明，是我和太太畢生吃過最好味的晚餐，「多倫多美食冠香港」之譽，真是當之無愧。當然，價值不菲，埋單是800多加幣。

這樣的美味，相信難以超越。但難得來趟多倫多，而魚樂軒的皇帝蟹才是最出名的，豈可錯過？原擬新年吃過午餐就去尼加拉，還是不禁翻箱倒櫃，連孩子們的紅包都掏出來，湊足600美元，再去吃它一頓。

點的四人餐，有鮮湯、六磅的皇帝蟹三吃（蛋白蒸身、避風塘爪、蟹殼炒飯）、五磅的龍蝦避風塘炒，另加豆苗與甜品。但訂價是最低消費，如蟹超過六磅或龍蝦超過五磅，就按重量計算：蟹每磅75元，龍蟹35元。我們自知現金不多，只好坦言相告，寧可不夠秤，千萬不可過重。果然侍應「識做」，蟹與龍蝦之間取個平衡，沒有加價。

餐來了，避風塘式的蟹爪疊成一座四方塔，龍蝦就堆成一座小山頭。光看這賣相，已令人撫掌讚嘆，啖之，OMG！竟比昨晚吃的有更過癮：蟹爪的香脆，龍蝦的鮮美，「味」出望外，令人回味無窮。

加拿大華人眾多，新移民又比老一代富裕，也樂意消費，於是各大酒家競相以海鮮夠新鮮、廚藝夠精湛、經驗夠豐富為招徠。有競爭就有進步，它們的中菜果然比香港做得更好，美國的唐人街更望塵莫及。

我們帶著一肚子的美味和飽足，不畏風雪，漏夜直驅尼加拉。