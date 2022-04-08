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等待黎明

〈太平山下〉江旭

朋友來函表示，疫情雖然困身在家，但是也不無收穫：除了免於舟車勞頓之緊張和辛苦，遠程辦公結束後，多出許多屬於自己的私人時間，可以整理庭院、享受烹飪之樂、或者藉機會將室內雜物好好「斷、捨、離」一番。

也有朋友拜疫情之賜，平心靜氣之下，對佛法的深究探討，有了新一層的領悟；另有朋友重拾畫筆，將窗外一簇簇的百合和一叢叢嬌艶的玫瑰，揮灑在畫布上。

抱怨者也大有人在，因為許多安排好的計畫全部落空，例如需要取消遊輪之旅；或者兒女嫁娶之事，不能群聚，只好先到法院公證結婚，至於其餘未來再說；又如父母有恙，因班機及入境問題，無法飛回侍疾，心中愧疚難安。雖說得失均有，然生活的常態仍是人們所企望的。

疫情期間，年幼的孩子們成了籠中鳥甕中鱉，他們失去了自由自在手舞足蹈的空間，偶爾安靜一下無妨，但是天天如此也是不可能的事，大人仍需要找些樂子去安撫他們。

去年夏天，小外孫才和年紀相仿的扎克和布魯斯，一起參加MakerBay舉辦的（陸上龍舟比賽），男孩子們都對龍有興趣，他們在家長的協助下，分別設計出各種不同的龍頭和龍身，競賽中，孩子們童稚的歡聲笑語響徹雲霄；他們也到「綠豆豆農莊」，在自家租來的小方塊農地上，小手幫忙翻土（玩泥巴）、灑水、種植，收成時，彼此相互品嘗對方新採的鮮甜果蔬。每天下午，公寓旁的公園裡，常見他們騎在小車上，追逐嬉戲的快樂時光。

曾幾何時，這不久前才經歷的開心往事，一瞬間全成了過眼煙雲，這一切最平實的童樂，如今卻變得遙不可及。

看到報載香港疫情非常嚴重，我心中忐忑不安，在視頻中探問女兒當地情況，女兒表示確是如此。目前醫療機構負擔相當重，血庫血漿缺乏，她正想去捐血以救急。

小外孫的玩伴扎克確診了，他母親表示，他們一家都很謹慎，推測唯一的可能性，是扎克去理髮時傳染到的，雖然帶了口罩仍不安全。

女兒做了一些點心遠距離給了扎克的母親，祝他早日康復。不料幾天後，扎克父母及家中保母也全染疫，女兒又做了西點和餅乾輾轉給了他們，希望給他們集氣加油；扎克拿著一袋餅乾對著視頻，雀躍地向女兒歡聲致謝。

住在同棟公寓不同樓層的布魯斯一家，為了節省接送孩子的時間，他們決定遷往離學校較近的北角，女兒心中十分不捨；兩年來他們之間心照不宣地互通有無，女兒常分享到他們種的新鮮蔬果；他們也時時吃到女兒做的西式糕點，大家互動關係非常良好。疫情已經夠令人憂心忡忡，如今好鄰居遷離，心情更是雪上加霜。

WHO提醒全球，新冠病毒變種成潛在威脅。朋友告知已注射了第二劑補強針，看來我們勢必要將其視為流感，與之並存。疫情尚未消，東歐已戰雲密布，戰爭豈有贏家，希望大家都向上向善，讓愛好和平的人們免除軍事武器戰、細菌生化戰、經濟爭奪戰的陰影，以虔誠的心迎來黎明的曙光。

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