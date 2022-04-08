我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

鬼剃頭

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有不少人問：「點解威爾史密斯會咁勞氣？」也許是「崩口人忌崩口碗」的原理吧！克里斯洛克取笑史密斯太太的禿頭，無疑是一個低級笑話，因為她的禿頭是源自脫髮疾病Alopecia，拿人家的不幸來開玩笑，絕對是不明智呀！

突然，周圍的人都在談論這個俗稱「鬼剃頭」的疾病，甚至有婦女團體公開撑同樣是擔任演員的史密斯太太潔妲蘋姬，讚揚她有勇氣公開這個疾病，讓不少患病的同路人能得到撫慰。

「鬼剃頭」？凡女人都會聞之色變！一頭秀髮是每個女人的命根，頭髮的狀態掌握了一個女人儀容的命脈，可以想像當自己的頭髮正在不停地大束大束的脫落，那是多麼讓人恐懼的噩耗啊！

筆者非常清楚那種恐懼是甚麼一回事，因為我也曾患過「鬼剃頭」，那年我只有十歲。每朝梳頭是艱巨的，因為要盡量輕力，不想又失去太多頭髮，然而梳子還是會結了一大束，有些頭髮更會脫落到地上。洗頭就更是最令人難堪的，髮廊裡那位替我洗頭的姐姐，臉上呈現那極度厭惡的神情，是我永遠不會忘記的。當時我的頭顱已出現多個脫髮的圓形，姐姐雙手都纏滿著脫下的頭髮。

有說這疾病是跟免疫系統或情緒有關的，清楚記得那時候家裡氣氛，正是最惡劣可怕的呢！

威爾史密斯

上一則

最長的一周

下一則

家有萬金小姐

延伸閱讀

奧斯卡製作人發聲：克里斯洛克沉穩 典禮才沒中斷

奧斯卡製作人發聲：克里斯洛克沉穩 典禮才沒中斷
史密斯辭影藝學院會員 未來不能投票 仍可角逐小金人

史密斯辭影藝學院會員 未來不能投票 仍可角逐小金人
奧斯卡獎製作人發聲：感謝克里斯洛克救了典禮

奧斯卡獎製作人發聲：感謝克里斯洛克救了典禮
保住小金人？影藝學院懲處史密斯 或開除會籍暫停合作

保住小金人？影藝學院懲處史密斯 或開除會籍暫停合作

熱門新聞

「林黛玉發瘋文學」近來在微博走紅，圖為崑曲《紅樓夢》中賈寶玉（右）和林黛玉對視表情意。（新華社）

「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

2022-03-31 20:40

寧可你先走，悲傷留給我

2022-04-03 02:02

比竇娥還冤

2022-04-01 02:00

人生如夢如影

2022-04-05 02:02
十比索的阿根廷紙幣上的圖像是曼努埃爾·貝爾格拉諾，被認為是阿根廷的「解放者」。（潘全安．圖片提供）

沒落貴族費南多

2022-04-04 02:02

閒聊遺產

2022-04-06 02:00

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動