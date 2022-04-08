有不少人問：「點解威爾史密斯 會咁勞氣？」也許是「崩口人忌崩口碗」的原理吧！克里斯洛克取笑史密斯太太的禿頭，無疑是一個低級笑話，因為她的禿頭是源自脫髮疾病Alopecia，拿人家的不幸來開玩笑，絕對是不明智呀！

突然，周圍的人都在談論這個俗稱「鬼剃頭」的疾病，甚至有婦女團體公開撑同樣是擔任演員的史密斯太太潔妲蘋姬，讚揚她有勇氣公開這個疾病，讓不少患病的同路人能得到撫慰。

「鬼剃頭」？凡女人都會聞之色變！一頭秀髮是每個女人的命根，頭髮的狀態掌握了一個女人儀容的命脈，可以想像當自己的頭髮正在不停地大束大束的脫落，那是多麼讓人恐懼的噩耗啊！

筆者非常清楚那種恐懼是甚麼一回事，因為我也曾患過「鬼剃頭」，那年我只有十歲。每朝梳頭是艱巨的，因為要盡量輕力，不想又失去太多頭髮，然而梳子還是會結了一大束，有些頭髮更會脫落到地上。洗頭就更是最令人難堪的，髮廊裡那位替我洗頭的姐姐，臉上呈現那極度厭惡的神情，是我永遠不會忘記的。當時我的頭顱已出現多個脫髮的圓形，姐姐雙手都纏滿著脫下的頭髮。

有說這疾病是跟免疫系統或情緒有關的，清楚記得那時候家裡氣氛，正是最惡劣可怕的呢！