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因果報應

〈六合飛翔〉岑逸飛

每個宗教都有自己一套因果論，內容不盡相同。《易傳》的《坤文言》講「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」，意思是累積善行的人家，必有多餘的吉慶留給後代；累積惡行的人家，必有多餘的災殃留給後代。這裡講的便是「因果報應」。不過易學講因果，只講原則，沒有提及時間。

佛學則通三世，且報應也分三種，有現報、生報及速報。「現報」就是今世作業今世報；「生報」就是前生作業今生報，今生作業下世報；「速報」就是報應來得快，上午做壞事，下午已可能遭惡報。

佛教的因果觀，可參考《三世因果經》，流傳中國已有一千數百年，據說是在阿難的提問下，佛陀開示與會弟子。因果對人際關係影響，如經云：「一切世間，男女老少，貧賤富貴，受苦無窮，享福不盡，皆是前生因果之報，以何所作故？先須孝敬父母，敬信三寶，次要戒殺放生，念佛布施，能種後世福田。」

雖然有人認為此經是偽經，但裡面的字字句句，都有符合因果和解脫的觀念，最能讓人明白前世今生和來世的因果關係。例如該經開宗明義便說：「欲知前世因，今生受者是，欲知後世果，今生作者是。」

《三世因果經》有很多警句講因果關係，例如「有吃有穿為何因，前世茶飯施貧人」；「聰明智慧為何因，前世誦經念佛人」。當然真正的因果關係，是多因一果，不是一因一果那麼簡單。而且即使有如是因，結如是果，前世的事，也不用那麼介懷，例如所謂「今生聾啞為何因，前世惡口罵雙親」，失聰人士大可一笑置之。

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