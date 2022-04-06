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地球上的謎團

〈六合飛翔〉岑逸飛乙

因為「麥田圈」成為熱話，2008年英國BBC便舉辦麥田圈設計比賽，史上第一個冠軍名叫Robert Evans，他根據其設計圖花了一個晚上做出一個驚人麥田圈。

能夠一夜之間壓製出驚人而巨大的麥田圈，令人驚嘆。但人們仍無法解釋為何這麼多的麥田圈，能在黑暗中瞬間形成極為複雜而工整的圖形，加上麥田圈周圍偵測到超常的強磁場和超聲波，令麥田圈成為地球上的謎團。曾長期研究麥田圈現象的澳洲人Megan Heazlewood，年受訪時表示，許多麥田圈並非由人為形成。

最令人震驚的麥田圈，莫過於2001年8月在英國漢普郡的奇爾波頓(Chilbolton)電波望遠鏡旁邊發現的圖案。這圖案似是回應1974年11月美國太空總署從波多黎各北部海岸阿雷西博（Areciba）基地，以高達20兆瓦功率，對距離地球2萬5000光年的球狀星團，所發出的1679個二進制數碼信息。

該信息採用圖像語言表達，傳遞人類特質以及地球的重要數據，只要依照順序從右到左、從上到下，把信號排成73列23行，就可了解人類基因是雙螺旋形狀，其核甘酸數量以及包含氫、碳、氮、氧、磷這五種化學元素。信息還包括人體的身高(1.764米)和1974年的人口數量(約42.9億)、來自太陽系第三行星(即地球)，最後是電波望遠鏡的素描。

阿雷西博信息的發射目標，是遠在距離地球2萬5000光年的球狀星團。而從其回應差異的部分顯示，可得悉外星人的生命元素以矽為主而不是碳，其遺傳基因則比人類多出一個，比人類有較大的頭部、高約4呎，頭大身細，人口有213億，而所使用的望遠鏡遠比人類的複雜。

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