少女內心禁不住疑惑，為何媽媽老是生氣，動不動就怒吼，她是有病嗎？

少女只不過是輕輕的說：「媽，點解妳唔可以好似姨媽咁溫柔？」媽媽便瞬間像個被引爆的炸彈般狂吼：「係呀，我係無妳姨媽咁溫柔呀，我無資格做妳阿媽呀，妳走啦，快啲去搵妳姨媽做阿媽啦！」媽媽就是如此無理取鬧，不可理喻。

老實說，她從小確實曾無數次認真地思考過：「假如姨媽係我媽媽就好囉！」

姨媽不僅溫柔，還很有耐性，小時候姨媽會細心地給她修指甲；媽媽卻粗心大意，給她剪指甲時常常會弄痛她。姨媽不多言，臉上時常掛着慈祥的微笑；媽媽從來不笑，她老是橫眉怒目地用毒舌罵人。

少女不解，為何兩個年齡相差三載的親姊妹，會像來自兩個不同星球的人？

在婆婆家裡無意中翻看了一本舊相簿，少女終於解開了大部分的疑團。小時候的姨媽五官纖細美妙、鼻直嘴小；媽媽則眉毛挺濃、眼細鼻大，五官有點不對稱。幾乎所有舊照中，姨媽都是笑容燦爛，媽媽卻是噘起厚厚的嘴唇，不是表情僵硬就是悻悻不快的模樣。姨媽小時候拿過很多的獎盃獎狀，而其中一張相可見到媽媽站在姨媽背後吐舌頭、做鬼臉……。

媽媽果然有病，那是心病，源自嫉妒的心中怒火，到今天仍是揮之不去呢。