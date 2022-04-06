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萬金油與虎豹別墅

〈太平山下〉鄭子

幾十年前，中國沿海地區的人口袋裡都有一小圓玻璃樽萬金油傍身，怪怪的藥味只要頭暈肚痛，塗上一點，可以提神止痛；被蚊蟲叮咬，皮膚紅腫，更有止痕及治理皮膚作用，一樽在身作隨時應急之用。正因為萬金油用途廣泛，人人認識，形容人像萬金油，褒意是樣樣懂，無所不能；貶意則是無樣精又非專材。萬金油名字能融入日常生活中，證明它廣為群眾接受。

萬金油是由祖籍福建之星馬藥商胡文虎及胡文豹兄弟所研製，以虎為商標，全名叫虎標萬金油。上世紀30年代，胡文虎轉戰香港及廣州，在廣州珠江口岸邊長堤建立虎標永安堂新型大樓。

在香港大坑道半山，置地50多頃開建一座名為虎豹別墅，主體為中式四層建築物，綠瓦紅柱，同時又有馬來情調。一道長廊置有中國傳統歷史故事人物的雕塑，如八仙過海、天宮和18層地獄等，宣傳中式倫理道德，揚善懲惡，壞人要入地獄，閻王主宰生死，惡魔會被掉落油鑊勾去脷筋來贖罪。另外還建有一座七層高的虎塔，園內地方廣闊，遍植奇花異草。

胡文虎和家人在內居住，花園則開放給市民遊覽。香港經濟起飛，地皮值錢，別墅土地轉到地產商手裡，主樓周邊起了多座高樓大廈。迄今虎豹別墅被港府列為歷史文物建築，由政府委託專人管理，令渣甸半山保留一座標誌華人歷史的建築物。

胡文虎商業活動之餘，大力推廣中華文化，他先後創辦星島日報、星島晚報和英文虎報，當年這些報紙成為香港傳媒的中流砥柱，擁有廣大讀者。胡文虎還辦了不少學校，組織星島足球隊，羅置一流球星，參加香港聯賽及亞洲賽屢獲冠軍。胡文虎給老一輩香港人留下不錯的印象。

香港 雕塑 足球

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