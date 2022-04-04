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麥田圈現象

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂麥田圈（Crop circle），指的是有某種神祕力量，把麥田的農作物壓平，所產生的巨大圖案，主要出現於歐洲和北美洲。該詞彙最早由Colin Andrews於1980年代初創造。

麥田怪圈被杜魯門州立大學的物理學教授Taner Edis描述為「在那些惡作劇（英語：hoaxes）的範圍內」。

其實麥田圈出現在地球，已經有幾百年的歷史，首次的報導可追溯到1647年的英格蘭，但是到了上世紀70年代後期，才引起公眾的注意。

目前，有眾多的麥田圈事件，被他人或者自我揭發為人為製造，而偽造的麥田圈，更有一些是廠商的廣告和藝術家的創作。

麥田圈現象，確實有被炒作用於招攬遊客、發展旅遊經濟以盈利的情況，但這都是在麥田圈現象成為熱點之後，才逐漸流行，這只能說明麥田圈現象愈來越愈容易被利用、愈來越愈多的人跟風，卻不能證明所有的麥田圈，在最初就是為了惡作劇而人為製造的。

深信有外星人存在的論者，認為麥田圈植物的莖節點，其燒焦處並不是受人力壓平所能做到的。據知已有麻省理工學院學生，試圖用自製設備，反向複製此一現象，因而推測出莖節破裂的水分因微波而造成，但植物脫水後，他們卻無法令其像真正的麥田圈一樣繼續生長。有人攝得麥田圈製造時，空中有足球大小的光球出現，但也有人認為，這些影片是假造的。

懷疑論者則認為，所有麥田圈現象皆可解釋，譬如植物莖節點的燒焦痕跡，是因為被人為壓彎後，一側的生長速度超過了另一側，導致內部的氣體壓力過大，從莖節處爆炸，有時因為天乾物燥，引發燃燒而變得焦黑。

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