父子兩代的岳丈，一般來說，多不認識也沒有關係。例如：先母八歲已喪父，公公生前經常來往省港；而我的岳父事業失敗後，才舉家從澳門 移居香港 。所以父子兩代的岳丈從來沒有見過面，但兩代人事業相同、興衰相似，那只可說是巧合。

先父的岳父、即我的外公，年輕時，在廣州和香港之間從事船務貨運；業務發展之後，覺得為人運貨，不如自己兼做貿易，於是既做運輸生意，也兼營商，因而發達。

無獨有偶，我的岳父年輕時，在珠三角也是從事貨運，後來也是兼做貿易，並擴展到澳門，成了富商──除了貿易，還擁有四艘貨輪，來往珠三角和澳門，他自己則坐鎮澳門，住在富豪區，與澳門名人為鄰。按當時社會風氣，每個孩子都有一個僕婢服侍：他有六個孩子，帶孩子的女婢就已有六個。

先父的岳父卻低調，但依社會封建習慣，除了一位精明能幹的正室，還娶了我的親婆婆──一位遜清縣官的紮腳千金。

大婆婆替公公處理省港船運，後來也協助公公發展貿易，䁠到的錢還懂得投資物業。公公每月有一半時間在香港，他和讀番書的祕書小姐結婚，小三婆婆從註冊結婚開始，就自認自己才是公公的合法妻子。

不幸1925年6月香港的愛國工人，特別是貨運海員和運輸工人，為響應廣州工人的愛國運動(而非為了本身工作利益)，實行大罷工，歷時16個月；讓公公天天忐忑不安，卒之因憂慮過度，中風 去世。

公公死後，這間已有規模的貨運貿易公司因而結業。先父岳父的事業突然衰落，非因經營失敗，而是外在政治因素。

那麼巧合，我的岳父的船運貿易突然中落也非因經營不善。岳父的四艘船定期來往珠三角和澳門，通常是兩艘去，兩艘回，雖然不是併肩而行，為停舶和上落貨方便，而有幾小時的差距。

那時已經解放，大陸取消私有制，凡工商業務，無論大小，一律收歸國有，實行國有制，原來的持有人則聘為經理人，仍然負責營運、發展、管理……。

人民政府看準岳父的船隻航期，巧妙扣留了四條船，不放回澳，卻釋放所有船員，並吩咐船長回澳報告東主，上來廣州市政府商量合作細節。解放後，港澳報紙廣泛報導鬥爭地主、富豪的新聞。我的岳父寧願捨棄事業也不敢去商談。就這樣，我的岳父也是因政治因素而致事業失敗。

父子兩代的岳父同樣從事船務貿易生意，已經巧合；而興衰的過程類似，失敗原因，非關經營，而是外在政治因素，更是巧合。