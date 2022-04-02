我很喜歡看才藝表演節目，特別是小朋友的表演。我時常會嘖嘖稱奇，年紀這麼小，就能有非凡演出，那不是天才是什麼？

年輕小提琴家Akim Camara首次公開與管弦樂團合演時，只有三歲。但對於冗長樂章，小小年紀的他已能駕輕就熟，細小身軀，彷彿與小提琴合體了。

現年跟Akim一樣21歲的英國 女歌手Connie Talbot，同樣是天才。當年她參加《Britain's Got Talent》時只有六歲，剛剛掉了兩顆門牙，樣子備覺可愛。當她一本正經地清唱一曲《Over The Rainbow》時，全場觀眾屏住氣息，這正是傳聞中的天使 之音嗎？可愛極了！

數年前，《America's Got Talent》又乍現了另一位娃娃歌手Sophie Fatu，當年只有五歲。這麼小的年紀，竟然可以完美演繹老歌《My Way》，這首Frank Sinatra的名曲是公認為難度極高的神曲呢。

五歲Sophie的歌唱天分是毋庸置疑的，但不曉得是哪裡出錯了，總覺得有點不對勁，是她一身過於堆砌的娃娃華麗美服嗎？Connie當年在台上穿的是任何小孩都會穿的便服，看上去天真自然得多了。

對，是Sophie的老積（老練）說話令人起疙瘩，她誇說評判Simon是她的偶像，知道他會給參賽者Golden Buzzer（金色按鈕）呢。誰人都可猜想是有人教五歲小孩說恭維話吧，結果她未能晉身決賽。

兒童天才最珍貴可愛的，始終是童真。