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達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

減租最實際

〈每日驚艷〉張宏

疫情之下，香港很多中小企老闆朋友深受打擊，飲食業尤甚。「開店一天就蝕一天，每天只有一輪生意──早餐太少人，寧願不做，中午可以堂食，但顧客少了一半以上，晚餐只可以外賣，卻只做到6點半左右。」與茶餐廳老闆談起，他欲哭無淚，「原本做堂食為主，現在與網上外賣店沒有分別，但租金卻要交足，不如關閉算了。」

一連五波的疫情打擊，完全打殘飲食業，很多飲食業朋友都意興闌珊，索性關門。沒有關門的，都是為了維持員工的生計，老闆們捱得一天是一天。因此在這困難時刻，願意減租的大業主，才是真正的共度時艱。

房協就是其中一位「良心業主」，值得在此正面表揚。

疫情下，房協出手減租，不但減一次，而且一減再減，第五波疫情下，再撥1億港元，延長租金寬減措施，旗下商場逾400個合資格的商戶，可以獲得最多75%租金寬減，為期6個月。這實在是共度時艱的德政。

此外，還免費派發5萬份抗疫包給租戶及前綫員工，捐出50萬港元予食物銀行、為屋邨租戶提供財政支援等。

如果小店交不起租而倒閉，則住戶不得不跨區購物，傳染風險更高。沒有租戶，大業主也一起蝕，是三輸之局。減租最實際，希望更多業主都做「良心業主」，共度時艱。

疫情 租金 香港

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