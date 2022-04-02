中國的預言書《馬前課》，全文共14課，每課4句，因為相傳是諸葛亮所作，因此從三國說起。第一課預測出蜀漢降魏；第二課預測出司馬炎篡魏後西晉和東晉；第三課預測出五胡亂華和南北朝的出現，以及隋文帝楊堅的冒起；第四課講大唐盛世；第五課的「五十年中，其數有八，小人道長，生靈荼毒。」在卦為否，說的是後五代八姓的離亂，共53年。

第六課是「惟生天水，順天應人，剛中柔外，土乃生金」，這裡的「天水」就是宋王朝。歷史大師陳寅恪在《贈蔣秉南序》中寫道：「貶斥勢利，尊崇氣節……，故天水一朝之文化，竟為我民族遺留之瑰寶。」另外國學大師王國維在《宋代之金石學》中提到：「天水一朝，人智之活動，與文化之多方面，前之漢唐，後之元明，皆所不逮也。」

據史書記載，歷史上的趙姓宗族有幾處著名的聚居地，主要有天水郡（今甘肅 通渭縣）、涿郡、南陽郡等，其中以天水郡最為出名。但不是所有《馬前課》預言都是難以理解。譬如第十課：「豕後牛前，千人一口，五二倒置，朋來無咎。」其中的「豕後牛前」，一看便明白。

「豕後牛前」好明顯是鼠年，豬年屬亥，牛年屬丑，鼠年屬子，辛亥革命的1911年，歲次辛亥；跟著而來的1912年即壬子年的鼠年元旦，為民國元年，1913年癸丑年是牛年。「豕後牛前」的鼠年要改朝換代了。改什麼朝換什麼代？

《馬前課》以「千人一口」讓人測字。測這個字也不難，是個「和」字。「和」些甚麼？按本課的卦象是蹇卦，而預言說「五二倒置」，蹇卦的九五爻的君位與六二爻的臣位對調，變成升卦，人民作主，當然是走向共和了。