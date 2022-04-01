我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

霸道的姊姊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「停！讓我來！」姊姊緊張地叫喊，然後一個箭步跑過來，搶了媽媽拿著的小碗：「我來餵弟弟。」

姊姊雖然只有三歲，但已具家姊風範。她堅持要親自餵弟弟吃粥，但奈何年紀尚小，總會弄得天一半地一半，一歲弟弟滿臉都沾著粥，天曉得吃進肚裡的有多少。

「嘩──呀！停呀！讓我來！」姊姊又興奮地叫起來。這回是爸爸在背後捉著弟弟的小手，協助他學走路。「我來！我著急！姊姊硬要逼在他們的中央位置，變成是爸爸捉著她，她又捉著弟弟……。

打從弟弟出世以來，姊姊便堅決拒絕睡在自己的房間，她要睡在爸媽的中央位置。當然啦，弟弟的嬰兒床就是靠著爸媽的床，怎能拱手讓弟弟獨享爸媽的愛寵？

自從家裡添了一個弟弟，姊姊可真忙個不可開交，她要無時無刻都監視著爸媽的動向，絕對不能讓弟弟得逞，搶走他們的愛。

爸媽其實非常了解姊姊的心事，每個細節都會任由她參與。但三歲女孩似乎是不完全滿意呢，她要竭力爭取主導地位，她要發號施令讓全屋人都要依她的，有時事與願違嘛，她就大哭大鬧，爸媽給煩透了。

是姊姊天生性格霸道嗎？是當真三歲定八十嗎？那又不一定。子女的年齡相差愈近的，爭寵情況會更激烈。爸媽要有雙倍耐性循循善誘，要以行動表達對子女的愛，是平等無偏私的。

上一則

「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

下一則

憶唐山大地震

延伸閱讀

鵝團圓

鵝團圓
歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起
賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手
老公涉洗錢澳門被捕 安以軒被網罵翻

老公涉洗錢澳門被捕 安以軒被網罵翻

熱門新聞

地稅風波

2022-03-28 02:00
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

誤診

2022-03-27 02:01
清華AI樂團貝多芬逝世195週年致敬音樂會27日登場，進行貝多芬《第十號交響曲》亞洲首演。（圖：清華大學AI樂團提供）

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

2022-03-27 02:25

選擇牢記還是遺忘？

2022-03-25 02:01

女兒得新冠

2022-03-25 02:00

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供