「停！讓我來！」姊姊緊張地叫喊，然後一個箭步跑過來，搶了媽媽拿著的小碗：「我來餵弟弟。」

姊姊雖然只有三歲，但已具家姊風範。她堅持要親自餵弟弟吃粥，但奈何年紀尚小，總會弄得天一半地一半，一歲弟弟滿臉都沾著粥，天曉得吃進肚裡的有多少。

「嘩──呀！停呀！讓我來！」姊姊又興奮地叫起來。這回是爸爸在背後捉著弟弟的小手，協助他學走路。「我來！我著急！姊姊硬要逼在他們的中央位置，變成是爸爸捉著她，她又捉著弟弟……。

打從弟弟出世以來，姊姊便堅決拒絕睡在自己的房間，她要睡在爸媽的中央位置。當然啦，弟弟的嬰兒床就是靠著爸媽的床，怎能拱手讓弟弟獨享爸媽的愛寵？

自從家裡添了一個弟弟，姊姊可真忙個不可開交，她要無時無刻都監視著爸媽的動向，絕對不能讓弟弟得逞，搶走他們的愛。

爸媽其實非常了解姊姊的心事，每個細節都會任由她參與。但三歲女孩似乎是不完全滿意呢，她要竭力爭取主導地位，她要發號施令讓全屋人都要依她的，有時事與願違嘛，她就大哭大鬧，爸媽給煩透了。

是姊姊天生性格霸道嗎？是當真三歲定八十嗎？那又不一定。子女的年齡相差愈近的，爭寵情況會更激烈。爸媽要有雙倍耐性循循善誘，要以行動表達對子女的愛，是平等無偏私的。