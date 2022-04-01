第五波疫情 由聖誕假期出現，至今已接近三個月，港府早前頒令1月7日晚上6點開始不設堂食，及限制跨家庭聚會，是兩年以來最嚴峻的措施。雖然過去幾波疫情，都有留家工作的安排，但因為Omicron 的傳染力實在太強，高峰期每日確診個案及死亡人數高企不下，令人心寒。你完全無法預料何時何地會受到感染，所以穩陣起見，還是減少外出，連外家也沒有去，全心全意留家工作、留家生活。

在這個屋苑住了20多年，還記得當時兩個兒子只有幾歲，為了選擇校網，亦希望找到一個可以有戶外空間又安全的屋苑，讓孩子可以多點活動，一住下就搬不了，孩子得到一個愉快成長的環境。自己卻因為工作關係，長時間在外面工作應酬或到海外公幹，我這個女主人甚少留在家中，在家中同家人一起吃食飯是奢侈品。

自從兩個兒子長大，選擇在海外生活後，這個家就只剩下我們兩公婆，各有各忙，甚少留家。

但這次疫情，讓我難得有機會享用這個家。每日有廚神老公安 排不同食材，午飯時間可以在花園享受陽光，吃一餐健康午餐；傍晚可以邊看電視邊吃晚飯，這種生活，讓本來十分枯燥的留家工作變得不一樣。我開玩笑的跟老公說，今年可能是拍拖之外最多時間撑枱腳的日子，一些看似平凡的生活，以前沒有機會去感受，現在被動地放慢腳步，不經意地細味身邊的點滴，原來幸福就在旁邊。