我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

乾坤再造在角亢

〈六合飛翔〉岑逸飛

《推背圖》第52象可能涉及末日災難。此象原文云：「攙槍一點現東方，吳楚依然有帝王，門外客來終不久，乾坤再造在角亢。」

「角亢」是角宿與亢宿並稱，即28宿中東方蒼龍七宿中的第一、二宿。一般認為，「角、亢」二龍並舉，必是龍年無疑。往前看，2024年的甲辰年便是龍年。而「乾坤再造」，天翻地覆，又呼應了馬雅人預言所說的全新文明。

至於讖語的「踽踽何之，贍彼樂國」，意思就很明顯了，災難後的生還者前路茫茫，走往何方﹖當然是嚮往一個快樂的國度。「贍彼樂國」典出《詩經•魏風•碩鼠》，第二章云：「碩鼠碩鼠，無食我麥！三歲貫女，莫我肯德。逝將去女，適彼樂國。樂國樂國，爰得我直。」

意思是說，大田鼠呀大田鼠，不許吃我種的麥！多年辛勤伺候你，你卻對我不優待。發誓定要擺脫你，去那樂國有仁愛。那樂國啊那樂國，纔是我的好所在。此詩可看出把人類比作田鼠，災難後要捱足三年才能才有好日子過。

頌曰：「攙槍一點現東方，吳楚依然有帝王」，若見一個「槍」字便以為有戰爭又錯了，因為古代又叫彗星做「攙槍星」，而「吳楚依然有帝王」，說的或者是中國領導人，戰國時吳國位於江蘇、安徽一帶。楚國則包括今日湖北、江西、安徽和江蘇等地，或者未來中國領導人來自這一區？

最後是「門外客來終不久」，「門外客」難道是外星人？外星人入侵是科幻作品常見要素，故事描寫外星人來到地球，對地球生物和人構成威脅。若如《推背圖》第52象說的三年大災難，也不能說長久吧？

上一則

Omicron為患 唐獎得主張鋒看好科學戰勝疫情

下一則

我愛家庭假期

延伸閱讀

危言聳聽

危言聳聽
「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了

「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了
俄再增兵狂轟濫炸 烏警悲喊：馬立波快從地球上消失

俄再增兵狂轟濫炸 烏警悲喊：馬立波快從地球上消失
外星人與《易經》

外星人與《易經》

熱門新聞

地稅風波

2022-03-28 02:00
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

誤診

2022-03-27 02:01
清華AI樂團貝多芬逝世195週年致敬音樂會27日登場，進行貝多芬《第十號交響曲》亞洲首演。（圖：清華大學AI樂團提供）

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

2022-03-27 02:25

假如生活欺騙了你

2022-03-24 02:01
陳逸飛油畫「夜宴」，1991年作，137 x 208公分。（圖：蘇富比提供）

華語影視巨擘邵逸夫珍藏 「夜宴」將登香港蘇富比春拍

2022-03-24 03:06

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離