《推背圖》第52象可能涉及末日災難。此象原文云：「攙槍一點現東方，吳楚依然有帝王，門外客來終不久，乾坤再造在角亢。」

「角亢」是角宿與亢宿並稱，即28宿中東方蒼龍七宿中的第一、二宿。一般認為，「角、亢」二龍並舉，必是龍年無疑。往前看，2024年的甲辰年便是龍年。而「乾坤再造」，天翻地覆，又呼應了馬雅人預言所說的全新文明。

至於讖語的「踽踽何之，贍彼樂國」，意思就很明顯了，災難後的生還者前路茫茫，走往何方﹖當然是嚮往一個快樂的國度。「贍彼樂國」典出《詩經•魏風•碩鼠》，第二章云：「碩鼠碩鼠，無食我麥！三歲貫女，莫我肯德。逝將去女，適彼樂國。樂國樂國，爰得我直。」

意思是說，大田鼠呀大田鼠，不許吃我種的麥！多年辛勤伺候你，你卻對我不優待。發誓定要擺脫你，去那樂國有仁愛。那樂國啊那樂國，纔是我的好所在。此詩可看出把人類比作田鼠，災難後要捱足三年才能才有好日子過。

頌曰：「攙槍一點現東方，吳楚依然有帝王」，若見一個「槍」字便以為有戰爭又錯了，因為古代又叫彗星做「攙槍星」，而「吳楚依然有帝王」，說的或者是中國領導人，戰國時吳國位於江蘇、安徽一帶。楚國則包括今日湖北、江西、安徽和江蘇等地，或者未來中國領導人來自這一區？

最後是「門外客來終不久」，「門外客」難道是外星人？外星人入侵是科幻作品常見要素，故事描寫外星人來到地球，對地球生物和人構成威脅。若如《推背圖》第52象說的三年大災難，也不能說長久吧？