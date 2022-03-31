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上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

為抗疫前線注入電力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

近日政府全速興建多個社區隔離及治療設施，以應對第五波疫情，設施遍布九龍及新界，有些更位於偏遠地區，包括未有任何供電網路的落馬洲河套區。為了讓這些設施盡早投入運作，中電即動員超過550人的工程團隊全天候24小時趕工，務求盡快將電網連接。

項目意義重大，不少同事自動請纓，其中一位入職近30年的資深工程師，於退休前一星期知悉事件後，主動投入供電項目，馬不停蹄與政府部門、承辦商、物資供應商聯絡及協調，規畫如何在最短時間內將全長8公里的電纜，由米埔變電站鋪設到河套區。

他形容這是畢生遇過最具挑戰及趕急的工程，連日來與時間競賽，無懼疫情，與團隊多番到現場考察，反覆研究電纜鋪設的路線及方式，通宵達旦工作，只求盡快在短時間內為設施「通電」，同時將對社區的影響減至最低，因此他親身不斷往返工地，監督工程進度。

在同事和承辦商齊心協力、各個政府部門協助下，團隊克服地理、時間、人力及物資的限制，成功將以年計的工程時間大大縮減，短短十天就將電網連接至河套區，不但創下紀錄，這位工程師亦為自己的工作生涯畫上極具意義及圓滿句號。這就是中電人，憑著一份專業態度、幹勁和使命感，同好多前線工人一樣無私地為抗疫出力，大家擁有共同目標，希望香港可以好快戰勝疫魔。

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