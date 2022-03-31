剛過去的一個周末，身邊有不少愛煲劇的好友，不眠不休都要一口氣煲完八集大結局。於納悶紛擾的疫情 中，熱門台劇 《華燈初上》不失為另類最佳止咳藥吧！

評論對於第三季《華燈初上》都是遜於首兩季，普遍貶多於褒，這個現象絕對不難理解。就正如只花了一小時而煮出的一桌菜，大家都會照單全收，非常包容；但倘若是花了大半天才煮好的菜式嘛，人家少不免會存有高度的期望。

既然是老早拍罷三季劇集，卻硬要觀眾引頸以待接近三個月才上架播大結局，期間觀眾的期望會日益增加，還會有多少氣：「嗱嗱嗱，要老子等咁耐，結局千萬咪爛尾呀！」期望愈高，失望愈大，這是正常心理。

《華燈初上》的第一季，讓觀眾猜足八集，才得悉那具無名女屍是何許人，究竟是哪位女角死了。第二季以為疑團會漸解開嘛，誰知卻突如其來多死個男角，疑團加倍；到第三季大結局了，究竟誰是兇手？果然是劇中最不顯眼的一角。老實說，編說故事的人絕對可稱為高手了，當然，我也不會反對劇集可濃縮為十八集，劇情會更緊湊。

真奇怪，喜歡《華燈初上》的會愛死了地不停追，但也有友人是嗤之以鼻地說：「劇中個個女人都一個樣嘅，我都分唔清楚。」也許她會較適合看Marvel系列吧！

46歲女人可擁有林心如 的美貌和優美體態，那當真是上帝的寵兒啊！