當年來到太平山下，窮到米缸只能養老鼠和鼠輩爭飯食。有一日走過東方戲院，片名是有情飲水飽，周坤玲和張活游拍拖，兩人手拉手距離卻成尺遠，我老母老豆當年拍拖像重好過佢地，究竟情為何物如此好路數，一有佢就可飲水飽，但情來自何處，我的開襠褲前幾年致收埋，情字幾錢一斤懵查查，為了活下去有飯食才有屎痾，我去做藤椅學師，某日送貨到中環撞見足球 師兄黃某正要過海，他拍我膀頭說，幾時休工帶你去行街，見下大蛇痾屎，我答當然好喇，我成晚睡不著。

遊街第一站係爬山，爬香港 最高、最靚山叫太平山，上面還有最高學府香港大學，站在大學門口，抬頭一望萬里無雲，碧海藍天，氣象萬千，令人心曠神怡，寵欲偕忘；黃昏時俯瞰山下，更是萬家燈火，金碧輝煌，景色如畫。回首看著香港大學四字，我眼晴立刻閉上，不敢想自己此生有念大學的命，請師兄在現場照張相，將來要騙人我上過大學也有個鐵證，想不到今天大學生稀鬆平常，街頭巷尾，賣雜誌佬都係大學畢業，真係衕人唔衕命。

晚上我們上遊艇，從銅鑼灣起遊，年輕的艇家女打扮得又紅又綠好骨了，且善唱，粵曲時代曲，任點唔嫐，悅耳動聽，難得的是水果汽水任食任飲無拒，兩小時我上了七次廁所，好彩人地唔知我係大鄉里。離船時艇家女扶住我上岸，大個仔，第一次俾女仔如此接近，成身都輕佐，莫非這就是浪漫。

晚飯就係銅鑼灣食大閘蟹，師兄話佢如今踢傑志隊好唔得閒，沒時間帶我出來食嘢，盡量食飽，我不但把晚飯食了，把明天的午飯也食了，真係人窮志短，不過一場難兄難弟都無所謂。

食完晚飯都八點幾，師兄帶我去全港最大雜貨市場廟街，東南亞 各地水貨偷入關，在此擺地攤，價廉物不一定美，是窮人好去處。市場上五花八門，應有盡有，舉凡食穿拉撤、算命的、按摩的、打功夫的、說書的都擺足架勢高聲叫賣，我是劉姥姥進了大觀園，眼花撩亂，果然大蛇痾屎不衕凡響是奇景，花了一個多小時才走完。

最後一條街是短街，有數個女仔電燈柱下等人，我問師兄，佢地等邊個，他答等需安她的人。突然有一中年男子走過，戴住斗笠東張四望，不料旁邊殺來一個女仔，搶佐他的斗笠，中年男子大叫俾番斗笠我，唔係我老婆會打死我，師兄拉我手說細佬哥不要看，不衛生。啊！係紅燈區，秦淮河月，香港雖小，但麻雀五臟俱全，難怪叫東方之珠，原來大蛇痾屎並不嗅，只是有些看不大懂，兄弟兩人盡興而而歸，我累得倒在床上，等東方之既白。

如今一想來，那已經是數十多年前陳舊的事，歲月真係不饒人，我的孫兒都已在穿開襠褲了，但每有思古之幽情時，這些故事歷歷如繪，敘起舊來如數家珍，就是師兄而今安在？我朝空一拜，祝他平安快樂。