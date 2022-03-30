10年前，即2012年，當年有關世界末日的傳言甚囂塵上，這說法源於馬雅人的預言。馬雅人在古代天文學和數學的成就很高，能夠準確測出日月星斗的運轉週期，據他們所創制的卓金曆，地球現處在第五個太陽紀，從西元前3113年起到西元2012年12月21日止。此後人類出現一個全新的文明。既是如此，就不能說是末日。

中國人要信預言，中國傳統有的是。馬雅人的末日預言提及一顆災星，而中國人的《推背圖》也有彗星出現的災難，可參照《推背圖》第五十二象，此象的讖詩所謂「彗星乍見，不利東北」，有人聯想到這是源自蘇美爾人指的，會帶來末日的尼比魯星(Nibiru)，在上世紀70年代被考古學家發現。但一來尼比魯星是否存在已有爭議，二來尼比魯星根本不是彗星。中國傳統說彗星是有尾巴的「掃帚星」，更是災星。或以為這彗星是前蘇聯天文學家發現的葉利寧(Elenin)彗星，但據說這彗星如今已爆成碎片，不存在威脅。

妙在「彗星乍見」，這「乍」字表示突然出現，它的存在不為人知，不是望遠鏡可以看到。所以有科幻頭腦的，就推測這彗星其實是銀河聯邦的一艘隱形太空 船，是負責提升人類至五維空間的實體中繼站，筆者不妨姑妄言之，讀者大可姑妄聽之。

至於「不利東北」，若解作中國東北有難，似乎過於表面，《易經》第三十九卦的蹇卦提到：「利西南，不利東北」，所謂「不利東北」，孔子的解釋是「其道窮也」，對應今日，是否指人類在佛家所說的「末法時代」，已日薄西山，日漸走向窮途？