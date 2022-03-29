「世界末日」的說法，是一個假設人類於未來將遭逢全球災難性的事件，導致現代文明毀滅、倒退或衰落的概念。而任何能讓人類滅絕，或永久減損人類發展性的事件，都可稱為人類的生存危機。

最新的末日論者，隨著人類科技發展，新的末日危機，可能是人工智能 叛變、生物技術危機、納米科技武器等諸多新科技等，都可能引發技術危機。而無能的全球治理政策，則可能導致人類社會、政治、經濟等全球系統出現危機。

末日論者的另一偶像，是專門研究古天文文化的作家薛千（Zecharia Sitchin，已於2010年去世），他的名著《第十二行星》（其實是第十行星，另外加上太陽和月球一起計算），同樣危言聳聽，幸好薛千的末日推測，是2090年至2370年之間，離今人甚遠，似乎不用多大理會。

其實末日之來，也不一定與巨大行星扯上關係。諸如地球暖化，冰川 融解，都會帶來另一次的冰河時期，已與末日無什分別。又或如災難電影 《2012》的描述，美國黃石公園的休眠超級火山爆發。假若真的如此，美國三分之二國土面目全非，火山爆發周圍1000平方千米內，九成人無法倖免於難。在三到四天內，大量火山灰抵達歐洲大陸，飄蕩在天空，會使地球的平均氣溫下降，寒冷氣候至少持續六至十年。

末日危機的說法自然純屬推測，令人詭異的是，無論是英國的麥田圈（據說是展示外星人訊息），或是16世紀西方預言家諾察丹瑪斯（Nostradamus）所著的《百詩集》，以至中國相傳由諸葛亮寫的《馬前課》、唐代李淳風和袁天罡著的《推背圖》，宋代邵康節用《易經》推算的《皇極經世》，無不指向人類總會遇上一個大限，是否事有蹊蹺？