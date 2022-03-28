好友家裡的小狗，已有三天不肯吃了，向來既饞嘴、胃口又奇佳的牠，竟然對食物頓失興趣。牠嗅一嗅狗糧就悻悻然走開了，主人拿著牠最愛吃的零食來逗牠，小狗都只冷淡地吃了一口，然後就別過臉不理會人了。

小狗整天都守著大門的位置，累了就耍出死狗的姿態，橫躺在地上動也不動，雙眼無神、時開時合，任何人都看得出牠是處於極度憂鬱的狀態。

自從三天前，家中印傭姐姐被送去隔離營之後，小狗就陷入憂鬱模式，彷彿比家裡任何人都更擔心姐姐染病的狀況。

嚴格來說，印傭姐姐才是小狗的真正主人，她每天餵牠、帶牠散步、跟牠玩，即使是睡覺，小狗都是靠在她的房外，她是小狗的最強依靠。

而那個小主人則老是忙做功課或補習，只能騰出極少時間跟牠玩，信不過呀！小主人的父母更是不提也罷，一個鼻敏感、一個怕狗，早晚都跟牠零交流，那天不是為了獎勵兒子，根本就不會把牠買回家。

我很了解那是怎麼一回事，因為我家也有一頭多情小狗。舉凡是家中任何一人外出不在家，牠都會忠誠地守著大門等候，期間不吃不喝。終於等到了，牠會三步併作兩步地跑過來迎接你，極之窩心。

這場疫情 真該死，不僅人類受苦，就連小狗也被折磨。可以想像牠等了一天又一天，仍未見「主人」回家，那是多麼可怕的經歷。