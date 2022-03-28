我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

多情小狗

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

好友家裡的小狗，已有三天不肯吃了，向來既饞嘴、胃口又奇佳的牠，竟然對食物頓失興趣。牠嗅一嗅狗糧就悻悻然走開了，主人拿著牠最愛吃的零食來逗牠，小狗都只冷淡地吃了一口，然後就別過臉不理會人了。

小狗整天都守著大門的位置，累了就耍出死狗的姿態，橫躺在地上動也不動，雙眼無神、時開時合，任何人都看得出牠是處於極度憂鬱的狀態。

自從三天前，家中印傭姐姐被送去隔離營之後，小狗就陷入憂鬱模式，彷彿比家裡任何人都更擔心姐姐染病的狀況。

嚴格來說，印傭姐姐才是小狗的真正主人，她每天餵牠、帶牠散步、跟牠玩，即使是睡覺，小狗都是靠在她的房外，她是小狗的最強依靠。

而那個小主人則老是忙做功課或補習，只能騰出極少時間跟牠玩，信不過呀！小主人的父母更是不提也罷，一個鼻敏感、一個怕狗，早晚都跟牠零交流，那天不是為了獎勵兒子，根本就不會把牠買回家。

我很了解那是怎麼一回事，因為我家也有一頭多情小狗。舉凡是家中任何一人外出不在家，牠都會忠誠地守著大門等候，期間不吃不喝。終於等到了，牠會三步併作兩步地跑過來迎接你，極之窩心。

這場疫情真該死，不僅人類受苦，就連小狗也被折磨。可以想像牠等了一天又一天，仍未見「主人」回家，那是多麼可怕的經歷。

疫情

上一則

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

下一則

貓咪虎虎

延伸閱讀

54歲鄭伊健推輪椅陪父母散步 未見蒙嘉慧

54歲鄭伊健推輪椅陪父母散步 未見蒙嘉慧
李尤娜兇嫌拒出庭 法院要求發強制令

李尤娜兇嫌拒出庭 法院要求發強制令
紐約華埠李尤娜案兇嫌拒出庭 法院要求發強制令

紐約華埠李尤娜案兇嫌拒出庭 法院要求發強制令
醫藥短波／人類前年10大死因 心臟病比新冠致命

醫藥短波／人類前年10大死因 心臟病比新冠致命

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

親愛的女兒

2022-03-22 02:02

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」