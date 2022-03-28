下班回家，兒子笑說︰「好消息！我明天開始放暑假，而且沒有暑期功課呢！」他笑盈盈，我卻如青天霹靂。

平時在家上網課，他已經不能出外、不能打球，每天機不離手。如果連網課也不必上，豈非24小時打機？

「別花太多時間打機，美國有研究指出，天才學生喜歡挑戰難度，你何不挑戰一下自己？」我轉著腦筋，向他灌輸一個著名的研究「Study of Mathematically Precocious Youth」。學者自1971年開始，對5000名兒童數學天才進行追蹤研究，經歷了幾代學者，現在的負責人David Lubinski教授的建議是──讓天才兒童挑戰自己。

如果家有天才兒童，父母可以做的是：一、讓孩子接觸不同體驗；二、當孩子展現強烈的興趣或才華時，提供機會讓他發展；三、支援他的智力和情感需求；四、讚美孩子的努力而非其天分，培養其「成長心態」（growth mindset）；五、鼓勵孩子挑戰難度，失敗也無所謂；六、聰明的學生喜歡挑戰難度，讓他們按自己的節奏學習。

專家的意見是，讓天才兒童找到自我挑戰的方法，就是培養成功的最大支援。

「所以，讓我繼續在手機 上挑戰自己吧！」兒子聽到此處，捉狹地笑笑，又興奮地回去與網友繼續打機。