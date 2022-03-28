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港式美食

〈太平山下〉張珺婷

香港有兩個天堂：購物天堂和美食天堂。在香港購買任何全球名牌及各種奢侈品都是免稅，吸引內地很多同胞購買，故稱購物天堂。

在此值得講的是香港的美食天堂，想吃地道、有滋有味的，必去大排檔，有一般酒樓吃不到的味道，又可以滿足想吃消夜的市民。

旺角的小吃，如魚蛋、熱狗、牛肉丸、牛雜之類，非常吸引來港的遊客；滿街大大小小的茶餐廳，早餐30至40港元一份，有公仔麵、多士、三文治、新鮮製作的牛油包；午餐、晚餐必備的港式餐，有燒鵝、燒鴨、叉燒肉、脆皮豬、鹵牛雜等等。

深井燒鵝，比較出名的一家裕記，傳統的功夫燒出來的燒鵝，皮脆吃肉不膩，但須提前預訂，才可以吃上新鮮燒出來的燒鵝；吃飽再去隔壁滿記甜品屋吃一份芒果班戈甜品，一個字：正。

很多遊客到訪香港，最想去的還有幾十年歷史的南灣園，喝一杯又香又滑的絲襪奶茶。再想去吃一碗九記牛腩，一小碗135塊的牛腩河粉，可以好吃得讓人連水帶渣都不剩。

我休假有時偶然想去大澳吃海鮮，提前約一、二個朋友坐船轉巴士去漁島大澳，最讓人回味的是，我們在街市買好新鮮海鮮，找一間餐廳即時加工，即可吃上既經濟又美味的海鮮大餐；有時也會約上幾個朋友去長洲或西貢吃海鮮。

很多來自五湖四海的遊客，不明白那些美食餐廳，為何每天生意火爆，常常需要排隊才可以吃到的特色美食，店面既沒豪華裝潢，也不開分店，獨此一家。

香港米芝蓮（米其林）有71間星級餐廳，也是需要預訂或排隊拿籌碼等候，香港之所以稱為美食天堂，是因為適合任何地方人士的口味。

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